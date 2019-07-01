兩岸電影展 睽違5年二度到高雄

睽違5年的「兩岸電影展」1日重回高雄市電影館舉辦，市長韓國瑜（左）與感謝高齡90歲的導演李行（左2）在高雄舉辦影展，促進兩岸電影交流。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）睽違5年的「兩岸電影展」今天重回高雄市電影館舉辦，市長韓國瑜感謝高齡90歲的李行導演這些年辦「兩岸電影展」，不辭千里把台灣電影、影人帶往中國大陸各城市交流。

開幕活動下午在高市電影館舉行，主辦單位「兩岸電影交流委員會」主任委員李行導演下午率領兩岸30餘人代表團與會，場面盛大，中華民國電影事業發展基金會董事長朱延平導演等國內資深影視業者也共襄盛舉。

韓國瑜感謝高齡90歲的李行這些年間辦「兩岸電影展」，不辭千里把台灣電影、影人帶往中國大陸各城市交流，同時精挑細選中國大陸影片讓民眾可以在大銀幕上看到優秀的電影。他說，電影是個綜合性的藝術，可帶動很多產業發展、培養很多人才，影展願意來高雄，讓有志於電影、電視製作的朋友多得到成長的機會，來高雄辦這個活動令人很開心。

除了感謝「兩岸電影展」在高雄舉辦，韓國瑜受訪時不小心口誤說成影展是第一次來高雄，但「兩岸電影展」早已在2014年時就曾在高雄舉辦過，這次是第二次來訪。

李行上台致詞許願「兩岸電影展」能再辦10年，希望他100歲時還能到高雄來辦影展。

第11屆「兩岸電影展」今天起一連3天共舉辦6場影片放映及2場講座。高雄市文化局影視發展中心指出，2014年舉辦第6屆「兩岸電影展」，當時李行也有南下高雄參加開幕活動，但規模及陣仗沒有今天這麼大。（編輯：黃世雅）1080701