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登革熱兩個案去同一市場 黃偉哲：不排除休市

最新更新：2019/07/02 15:31
台南市長黃偉哲（前）2日表示，今年台南兩例登革熱確診個案都曾到中西區某傳統市場消費，市場將被列為孳生源清除重點，不排除休市消毒。中央社記者楊思瑞攝　108年7月2日
台南市長黃偉哲（前）2日表示，今年台南兩例登革熱確診個案都曾到中西區某傳統市場消費，市場將被列為孳生源清除重點，不排除休市消毒。中央社記者楊思瑞攝　108年7月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府登革熱防治中心今天宣布確診今年第2例本土性登革熱，市長黃偉哲表示，兩例確診個案都曾到中西區某傳統市場消費，市場將被列為孳生源清除重點，不排除休市消毒。

黃偉哲受訪時表示，過去登革熱大約每4年會有一次大流行；上一次大流行是民國104年，今年正好108年，所以台南市更要繃緊神經。市府防疫層級已由區公所提高到衛生局，所以將來每天都會發布防疫訊息。

他說，登革熱快篩跟確診中間有一段時間差，快篩呈陽性反應不一定確診，還要後送到疾管署來確定。萬一沒有得到登革熱，卻被宣布為登革熱病患，對患者家人跟本人的生活影響很大。所以市府一定要在確診之後才能對外發布這個訊息。

黃偉哲指出，今年台南第1例與第2例個案，都曾到中西區某傳統市場消費，市場會被列為孳生源的清除重點。休市進行消毒是不得已的辦法，因為對商家生意影響很大；但如果不休市，讓疫情更加爆發開來的話，全體市民都無法接受。市府會謹慎處理，如果必要的話，該休市就休市。（編輯：翁翠萍）1080702

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