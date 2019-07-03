住校生半夜嬉戲不聽勸 雲林舍監體罰惹議

雲林縣一所國中住校學生，疑似半夜嬉戲屢勸不聽，男舍監拿曲棍球棒打學生屁股以警惕，住宿生事後向媒體投訴，雲林縣政府教育處3日表示，已接獲學校通報，指派督學瞭解實際狀況。中央社記者葉子綱攝 108年7月3日

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）住校生半夜嬉戲不聽勸，舍監拿曲棍球棒打屁股，學生向媒體投訴後事件爆發，雲林縣政府教育處今天表示，已接獲學校通報，由督學瞭解實際情況，校方也表示，將開懲戒會檢討。

雲林縣一所國中住校學生，疑似半夜嬉戲屢勸不聽，男舍監拿曲棍球棒打學生屁股以警惕，住宿生事後向媒體投訴，事件爆發，引起教育界關切。

校方今天出面解釋，事情發生在2週前，5名國中2年級學生晚間11時許在寢室嬉戲打鬧，林姓男舍監屢勸不聽，先是要求罰站，但學生依然嬉鬧。

校方表示，通常遇到類似情況，會要求學生跑操場、愛校服務等，但事發當時是晚間半夜，無法讓學生跑操場，因男舍監是校內曲棍球教練，就拿紀念版曲棍球棒（比正常小很多）各打學生屁股一下警惕。

這些住宿生日前向媒體投訴後事件爆發，雲林縣政府教育處長邱孝文表示，昨天有接到學校通報，駐區督學下午將前往瞭解實際情況；另外，校方也表示事後有告誡舍監絕不能用體罰處理，全案將召開懲戒會議檢討。（編輯：張芷瑄）1080703