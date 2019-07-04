天候影響大湖尊梨減產5成 價格微幅調漲

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣大湖鄉目前正值水梨產季，今年受氣候影響減產5成，甜度仍有12度以上，每台斤價格從新台幣80元調漲至100元，大湖鄉公所指出，週末將舉辦尊梨季活動，幫助果農行銷。

大湖尊梨果肉雪白、晶瑩剔透，吃起來多汁甜美，經過多年努力已打出品牌形象，不過今年梨樹的套袋屈指可數，不再像往年一樣布滿枝頭，水梨果實也較以往小顆。

大湖鄉梨農胡智坤指出，今年水梨在嫁接開花時節，先是遇到高溫悶熱氣候，隨後又下了許多雨，導致結果率不佳，產量下降約5成左右，不過靠著經年累月的技術，平均甜度仍保持在12度以上，品質相當良好。

大湖鄉代表會主席謝見德表示，雖然水梨減產超過一半，但價格並沒有翻倍上漲，每台斤僅微幅調漲約20至30元，期望農政單位可以輔導農民，透過相關活動行銷水梨。

大湖鄉長胡娘妹指出，大湖種植高接梨面積約300公頃，今年特別結合薑麻園、馬拉邦等休閒農業區，於6至7日在栗林村八份集貨場對面廣場，舉辦「2019大湖尊梨節活動」，除了有客家歌舞演出外，還可免費品嘗尊梨、米苔目和客家仙草等傳統美食。（編輯：方沛清）1080704