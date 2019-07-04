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池上便當第一代招牌菜 稻花魚消失30年再現

最新更新：2019/07/04 14:53
知名的池上便當第一代主菜稻花魚，消失30年，日前被池上富興社區婆婆媽媽發現蹤跡。（林耿弘提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月4日
知名的池上便當第一代主菜稻花魚，消失30年，日前被池上富興社區婆婆媽媽發現蹤跡。（林耿弘提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）知名的池上便當第一代主菜–稻花魚，消失30年，日前被池上富興社區婆婆媽媽發現蹤跡，地方相當振奮，希望能再找回池上的「魚米之鄉」風華。

菊池氏細鯽是花東淡水特有魚種，過去傳統農村時期，花東的稻田、埤塘、溪流到處可見，尤其是在水稻田相當活躍，因此客家人又叫這種魚為「稻花魚」，台東阿美族人則叫馬達卡、Medaka。

生態工作者林耿弘說，池上鄉雖然位於台東縱谷內，但早期卻被稱為「魚米之鄉」，當中的魚就是大坡池和水稻田的菊池氏細鯽和鯉魚，「餐桌上有米、有魚就象徵富足。

第一代的池上便當，很有名的招牌菜就是「炸米蝦」和「炸稻花魚」。

「很可惜」林耿弘說，隨著水泥化工程和農藥的使用，以及大坡池的改建，種種因素導致環境受到破壞，生態專家已經30年未在大坡池見過菊池氏細鯽。

另外，20年前東部釣客把西部的台灣石𩼧等魚帶到東部河川野放，與菊池氏細鯽產生食物、棲地競爭，造成花東原有菊池氏細鯽數量變少，目前水稻田和溪流幾乎看不到，被「台灣淡水魚類紅皮書」列為瀕危Endangered（EN）物種。

菊池氏細鯽是花東淡水特有魚種，過去傳統農村時期，花東的稻田、埤塘、溪流到處可見，尤其是在水稻田相當活躍，因此客家人又叫這種魚為「稻花魚」。 第一代的池上便當，很有名的招牌菜就是「炸米蝦」和「炸稻花魚」。（林耿弘提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月4日
菊池氏細鯽是花東淡水特有魚種，過去傳統農村時期，花東的稻田、埤塘、溪流到處可見，尤其是在水稻田相當活躍，因此客家人又叫這種魚為「稻花魚」。 第一代的池上便當，很有名的招牌菜就是「炸米蝦」和「炸稻花魚」。（林耿弘提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月4日

林耿弘說，日前傳出好消息，一群婆婆媽媽在池上富興社區濕地發現菊池氏細鯽，讓人振奮。

他說，富興社區去年因為號召社區婆婆媽媽自主進行社區路殺大調查，意外察覺197縣道因遊客暴增，導致野生動物遭路殺狀況，因此獲得台東林管處社區林業第一名的肯定。

於是這群婆婆媽媽受到鼓舞，今年更進行社區內的水文生態調查，經過半年的努力，終於在富興濕地找到菊池氏細鯽，「消失30年再度現找到牠，實在令人開心」，研判這塊濕地內有穩定的群族。

富興社區發展協會專案經理林國欽表示，社區開始想去了解自己住的地方的水文、生態和農田跟生活有甚麼樣的連結性，透過講師的課程帶領社區的婆婆媽媽們一起調查，大家才開始了解到，原來湧泉、溪流、埤塘、濕地和農田之間都息息相關。

林國欽說，從一個便當的菜色變化，就可以看出一個鄉鎮環境與產業之間的改變，呼籲主管機關能重視池上富興濕地的生態環境，社區更希望能夠結合友善農業來復育最象徵池上的菊池氏細鯽，希望有天能再度幫池上找回象徵魚米之鄉的美名。（編輯：李亨山）1080704

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