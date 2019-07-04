基隆要塞司令官邸修復上梁 109年8月完工

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）基隆市文化局今天舉行市定古蹟「基隆要塞司令官邸修復再利用工程」上梁典禮，文化局長陳靜萍表示，斥資新台幣3700萬餘元的司令官邸修復工程預計明年8月完工。

典禮下午1時在基隆要塞司令部官邸舉行，陳靜萍與多名市議員到場觀禮，來賓在「棟札」簽完名後，隨即進行上梁儀式，祭梁過後由大木匠師將棟札固定在梁上並定位。

陳靜萍表示，基隆要塞司令官邸修復再利用工程為「大基隆歷史場景再現整合計畫」的重要子計畫，從去年11月7日開工至今已8個月，搭建起來的結構彷彿已能看見最初日式風格樣貌。

她說，修復工程目前進度微幅超前，預計明年8月完工，今天舉行上梁儀式，祈求未來房屋永固、平安順利，也藉此機會邀請大家一起見證古蹟修復重要過程。

文化局指出，官邸最早為「流水交通社」（流水巴士）社長流水伊助的自宅，興建於昭和6年（西元1931年），建築規模有別於一般日式官舍的緊湊格局，為現存少數規模較大的私人住宅。

而位於官邸對面的基隆市公車管理處前身為流水巴士的辦公室，流水伊助的住宅與流水交通社辦公室為基隆大沙灣與八尺門（和平島）間從馬拉車轉變為自動車交通演變的最好見證。（編輯：方沛清）1080704