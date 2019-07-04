神話之鳥馬祖築巢 首批雛鳥孵出

連江縣政府產發處及社團法人台北市野鳥學會所裝設的即時影像監視系統，在北竿鐵尖島拍攝到第1批孵出的鳳頭燕鷗雛鳥。台北鳥會表示，今年算是近年來繁殖狀況相當順利的一年。（台北鳥會提供）中央社 108年7月4日

（中央社馬祖4日電）全球數量不到百隻的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，今年夏季再次來到馬祖築巢繁衍下一代，即時影像監視系統發現至少有6巢的黑嘴端鳳頭燕鷗繁殖於北竿鐵尖島，首批雛鳥日前已順利孵化。

連江縣政府產發處及社團法人台北市野鳥學會所裝設的即時影像監視系統，在北竿鐵尖島拍攝到第一批孵出的燕鷗雛鳥。據統計，鐵尖島約有1600巢約4000隻的鳳頭燕鷗繁殖，另外還有12隻黑嘴端鳳頭燕鷗也在島上繁衍下一代。

台北鳥會副總幹事蔣功國表示，燕鷗繁殖常受颱風、野貓及人為因素的干擾導至繁殖失敗，往年雛鳥孵出的時間常落在7月中左右，或甚更晚，因颱風侵襲台灣的時間多始於8月，當颱風來臨時，雛鳥尚未成長至一定大小，是無法抵抗如此惡劣的天候。

連江縣政府產發處及社團法人台北市野鳥學會所裝設的影像監視系統，在北竿鐵尖島拍到今年首批孵出的鳳頭燕鷗雛鳥。據統計，鐵尖島約有1600巢、約4000隻的鳳頭燕鷗繁殖，另外還有12隻黑嘴端鳳頭燕鷗也在島上繁衍下一代。（連江縣產發處提供）中央社 108年7月4日

蔣功國振奮表示，今年在6月底便有第一波雛鳥孵出，相信往後幾日其他雛鳥亦會陸續孵出，是近年繁殖狀況相當順利的一年。

連江縣政府也舉辦生態賞鷗暨海上看馬祖活動，讓遊客有機會一睹神話之鳥風采。

產發處呼籲民眾，凡是企圖餵食、大聲驚擾燕鷗及靠近燕鷗保護區島嶼低潮線100公尺以內，都觸犯了野生動物保育法，因此賞鷗之時，也別忘了遵守相關規定。（編輯：李錫璋）1080704