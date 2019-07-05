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高雄左營自由黃昏市場 休市3天消毒防疫

最新更新：2019/07/05 14:47

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市登革熱本土確診病例由三民區擴散左營區，住左營區菜公里同為家人的2個案經常至左營區自由黃昏市場採買，高市府防疫團隊協調市場管委會今天起3天休市消毒防疫。

高雄市議員李眉蓁今天代表2名民眾捐款新台幣200萬元給市府做為登革熱防治經費，市長韓國瑜代表接受，陪同的衛生局長林立人說明專款專用和防疫進度。

對於民眾主動關心與幫忙，林立人說，登革熱防治工作是年度重要且持續執行的重點業務，並將依法令規定辦理及妥善運用各界捐贈的防疫資源，全力將疫情控制下來。

林立人表示，這筆登革熱防治經費捐款將存入專戶，專款專用於登革熱防疫，且會定期徵信，公開透明說明後續使用情形。

林立人提到，因衛生局發現第30例與第33例個案，是一對70多歲的夫妻，為同住家人並經常到左營區自由黃昏市場採買，因此除了為社區擴大採檢，也決定市場休市3天至7日緊急防疫，遏止疫情擴大。

但是面對市府宣布休市3天的決定，攤商怨聲連連，怒批沒有緩衝時間，讓本來為衝假日業績的備料都要平白損失，盼市府補貼。業者說，自由黃昏市場除了農曆春節假期之外，天天營業，這次破天荒休市3天，心情很鬱卒。

接受防治登革熱捐款後，韓國瑜主持市府舉行的「流域整治管理推動小組」第四屆第一次會議，他表示，希望透過邀集專家學者與會，共同為營造高雄優質的水體環境集思廣益，由推動小組執行、協調流域污染整治和區域營造管理等事項，打造水清天藍的生活環境。（編輯：黃世雅）1080705

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