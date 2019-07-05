高雄登革熱防疫 陳其邁：市長不要常不在家

（中央社記者張榮祥台南5日電）媒體報導，有韓粉捐了200萬元幫助高雄登革熱防疫。行政院副院長陳其邁今天在台南表示，市長就像土地公；希望高雄市長韓國瑜更專心市政，不要常常不在家。

陳其邁下午在台南市南區的衛生福利部南區管制中心主持中央地方疫情連繫會報後，趕往中西區登革熱疫區視察，接連看了幾個容易孳生病媒蚊的地方。

媒體詢問韓粉捐新台幣200萬元助高雄防疫的看法，陳其邁表示，登革熱的防治要劃對重點，就是社區防治，要有正確的防疫知識，首長也要有心，心之所在就是故鄉，把每一個民眾的家都成自己的家，全力防疫。

陳其邁說，不希望疫情擴散時，有些局長跑去選舉，市長又天天不在家，對疫情防治不太好。他其實也勸了很多次，要把社區動員做好，把疫情防治列為最優先的項目。

陳其邁表示，韓國瑜把高雄市政做好，全力拚市政，自然而然大家都會支持；市長就像土地公，保庇鄉親父老是最重要的工作。希望市長更專心市政，當土地公，不要土地公常常比較忙、不在家。(編輯:孫承武)1080705