嘉市諸羅樹蛙疑失蹤 市府：廠商帶回修繕

嘉義市東門圓環水池邊裝置藝術「諸羅樹蛙」疑似失蹤，市府建設處查證後6日表示，因為樹蛙稍有破損且底座鬆脫，暫由廠商帶回修繕，預計12日前將恢復原位。（嘉義市政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年7月6日

（中央社記者葉子綱嘉義市6日電）嘉義市東門圓環噴水池邊的裝置藝術諸羅樹蛙，民眾發現有一隻疑似失蹤，急忙通報里長及市府，嘉義市政府今天表示，因為底部鬆脫，廠商帶回修繕，預計12日前裝回去。

位在嘉義市公明路和和平路路口的東門圓環，2天前民眾到圓環散步時，發現裝置藝術尿尿小童下方的諸羅樹蛙不見了，急忙向當地里長及嘉義市政府通報，民眾聽聞都相當著急，互相詢問有沒有看到樹蛙跑哪去了，還到處去找。

經嘉義市政府建設處查證，今天表示，裝藝術諸羅樹蛙因為稍有破損，底座與水池檯面連接處鬆脫，為了避免發生危險，廠商帶回修繕，預計12日前裝回去。

市府建設處指出，東門圓環在民國106年6月整修完成，上層裝置藝術尿尿小童的基座，描繪嘉義市高山路的文化故事，呈現木材城市、高山鐵路起點的意象。

下層裝置藝術諸羅樹蛙，以各種不同姿勢，演奏各種樂器，凸顯嘉義市試管樂之都，也說明諸羅樹蛙以嘉義舊名「諸羅」命名的意象。

市府建設處表示，東門圓環水池造型的幸運草4花瓣，也象徵真愛、健康、名譽、財富的意義，這個具有特色的圓環，在述說著嘉義的故事，值得賞遊。（編輯：黃世雅）1080706