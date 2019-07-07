手工銅鑼大師吳宗霖 舉辦藝銅來三重特展

（中央社記者葉臻新北7日電）手工銅鑼大師吳宗霖受新北市政府文化局邀請舉辦「藝銅來三重」特展，即日起展出全台獨一無二、具國際標準音的音階鑼「福爾摩沙之音」等作品，發揚三重深厚的傳統工藝能量。

新北市政府文化局表示，吳宗霖是台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家，曾經從事電子工程與水泥工程，因緣際會愛上銅鑼的聲音，索性到三重的工廠當起製鑼學徒，師承自「三重銅鑼廠」潘氏老匠師的真傳，至今已邁入第38年。

新北市文化局表示，吳宗霖近年隱居烏來山林，但仍和當初學藝之地「三重銅鑼廠」往來密切，對三重有著滿滿的回憶與感恩之情，他不僅製作傳統銅鑼，也跳脫傳統框架，製作全台獨一無二具有國際標準音的音階鑼，名為「福爾摩沙之音」，能與所有樂器共同演奏樂曲，此次特展也將展出。

新北市文化局主秘翁玉琴表示，吳宗霖曾獲得新北市政府傳統藝術藝師獎，最為知名的作品「福爾摩沙之音」，是由製作15面大小不一的銅鑼，藉由一敲一錘慢慢將鑼音調出正確音階，使銅鑼可有多元的演奏表現，需要長時間且高度專注力、豐富經驗及精湛的工藝才能完成，相當不容易。

新北市文化局表示，由於吳宗霖受聘至台北監獄教授銅雕藝術，本次特展也獲得台北地檢署、更生保護會台北分會協助，提供優秀的學生作品一起展示，讓民眾透過作品可更理解更生人在學習銅雕的過程中，同時在進行一趟內在自省、與自己和解的心靈療癒之旅。

「藝銅來三重」特展在空軍三重一村20號眷舍舉辦，展期自即日起至明年1月5日止，免費的12場教育推廣活動則將從7月至12月，每月辦理2場，每場次招收10名學員，詳細課程資訊請至空軍三重一村官網查詢。（編輯：張銘坤）1080707