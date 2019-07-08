租屋曝光 韓國瑜：小公寓非住阿房宮

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市長韓國瑜捨市長官邸不住，在外租屋媒體曝光。他今天說，租屋自掏腰包，不該「被弄得好像住在阿房宮一樣」；另外，對於有局處首長「水土不服」，人事調整勢在必行。

韓國瑜就任後並未搬進前市長陳菊位於凱旋二路的市長官邸，他的住處在那令人好奇。除了市議員關切，日前被媒體跟拍曝光地點位於高鐵左營站附近、重愛路上某大樓。

韓國瑜今天出席新加坡工商聯合總會高雄商務考察團後受訪回應表示，「租屋是自己掏腰包，不想去住大的官邸，就是住一個比較小的房子，沒有打擾到任何人，也沒有佔公家的便宜」。

韓國瑜認為，簡單的食衣住行，事情不該引起軒然大波；被問到回家過還中途換車，他解釋「因為不願麻煩隨扈，所以有時候會安排另外的車來接送」。

他說，「沒什麼了不起，簡單的公寓，不應該弄得像住在什麼阿房宮一樣，大約20、30坪大、租金兩萬多元」。如果大家很好奇是什麼樣房子，歡迎媒體及有所質疑的民進黨議員到他家泡茶聊天。

韓國瑜中午和市議會國民黨團及親藍市議員舉行閉門便當會，其中已表態支持郭台銘的副議長陸淑美對市府團隊市政推動表達不滿，大聲發言連場外媒體都聽到。

對於議長許崑源與多名議員都建議不適任的局處首長「該換則換」，韓國瑜坦言，部分局處首長確實「水土不服」、壓不住局處陣腳，人事調整勢在必行。

韓國瑜表示，市府對議員的服務有改進空間，要建立新模式，很多事情剛開始彼此間磨合或溝通如有不良會重新調整「謙虛接受、立刻改進」。他說，市府團隊才成立半年，運作成熟度無法與施政12年的陳菊團隊相比，期盼議員多給點時間，市府一定努力調整。

有媒體報導民進黨認為韓國瑜在國民黨總統初選勝出「對民進黨而言是比較好打的選戰」。韓表示，過幾天民調會真實呈現，「相信全國人民會去判定誰比較適合代表國民黨參選，我不評論」。

有人擔心初選民調作弊，主張錄音防範。韓表示，國民黨應有標準作業SOP；議員或其他人對民調的憂心或判讀，黨中央應該傾聽，相信會秉持公平、公正態度，因為眾目睽睽、萬方矚目。至於他個人立場，「該配合都會配合，其它人的想法不表示意見」。(編輯:孫承武)1080708