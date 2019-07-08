瓏豐水產無預警歇業 南市瞭解無欠薪資

（中央社記者張榮祥台南8日電）以直播起家的台南市瓏豐水產因資金缺口7日無預警歇業。台南市政府初步了解暫無積欠薪資情形；提醒刷卡消費者向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，保障自身權益。

台南市勞工局勞動檢查中心表示，瓏豐水產在安平區城平路設有門市部，工廠在安南區大眾路。依新聞報導另擁有4艘百噸漁船，昨日派員至門市、工廠了解，惟現場大門深鎖。

今天再派員到場，發現瓏豐水產聘僱4名印尼籍移工，初步了解目前並無積欠薪資、也無安置需求。對於雇主表示，後續部份移工擬轉出由其他雇主承接，將再與移工協商。

公司張姓員工表示，公司通知工作至6日下午2時，6月份薪資將於每個月20日的發薪日發給。是否積欠工資，因發薪日未到無從論斷；至於資遣費、特休假，以及失業給付、預告工資等勞工權益，將持續釐清並主動聯繫勞工處理。

南市府法制處行政救濟科表示，以直播起家的知名水產批發商瓏豐水產，包括四草總店、安平旗艦店今天都未開門營業，臉書社團也已關閉，蔡姓負責人目前神隱中。由於商家除開設實體餐廳，大多以直播方式販售水產，價格比坊間販售價格低廉，部分網購民眾都是先付款再宅配，如今不論廠商或團購消費者都索討無門。

法制處今天尚未受理相關消費申訴案。提醒以信用卡付款購買商品民眾，儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等相關證明文件，在商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

以現金付款者，可尋求法律途徑提起民事訴訟，需要相關協助可撥打消費者服務專線1950；或至南市府消費申訴；也可至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw）線上申訴。(編輯:孫承武) 1080708