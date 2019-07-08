住家4年遭雷擊3次 聽到雷聲先拔插頭

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）中央氣象局統計資料顯示，台灣去年發生約100萬次落雷，地勢空曠的苗栗縣公館鄉一處民宅4年內遭雷擊3次，每次都造成電視機損壞，如今只要一聽到雷聲，就趕緊拔插頭。

家住苗栗縣公館鄉福星村的劉增福今天表示，現在聽到雷聲，不管人在哪裡，第一時間一定是「先回家拔插頭」，因為住家2層樓的磚造建築，在4年內連續遭雷擊3次，每次都導致電視機損壞，有一次妻子原本在客廳看電視，聽到戶外傳來巨大雷擊聲響，新買的電視機突然沒有影像，當時還花了新台幣2000元修理費用。

劉增福妻子指出，附近鄰居住家的電冰箱、電腦也曾經遭雷擊毀壞，今年6月初公館鄉內的一棵大樹，被雷打到後起火燃燒，連帶導致一旁工廠的電信系統也當場斷線，現在一輩子都怕「雷公」。

不過，劉增福住家並未裝設避雷針，劉增福表示，早期住處周邊都是農地，較為空曠，自從最近幾年附近蓋起許多3、4樓透天厝，屋主在屋頂設置避雷針後，鄰近地區就沒有再發生雷擊事件。

苗栗市玉清宮總幹事何天貴則指出，廟宇屋頂和神像最高處，在尚未裝設避雷針前，也經常發生落雷情況，導致電器用品毀損，但裝設避雷針後，情況就改善許多，不曾再有雷擊的情況。

苗栗縣消防局提醒民眾，如果住家位於空曠處或樓層較高，還是建議民眾裝設避雷針，且避雷針接地線一定要一路拉至地面，與插在土中的接地棒相連，才可以將打雷所產生的電荷成功導引至地面，避免家用電器設備受損。（編輯：張銘坤）1080708