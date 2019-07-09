棒球夏令營中市開幕 鄭達鴻林英傑代言

（中央社記者郝雪卿台中9日電）由台中市棒球委員會、台中市陽光城市發展協會合辦的兒童陽光棒球夏令營今天開幕，台灣人壽成棒隊長鄭達鴻等人到場分享各自球場的歷練，小朋友很開心與球星近距離接觸。

今天的開幕式，立法委員張廖萬堅及台中市議員林祈烽、黃守達、張耀中等人出席勉勵小朋友，曾獲中職盜壘王的鄭達鴻與曾旅日效力於樂天金鷹隊的林英傑也應邀前來，傳授小朋友棒球技巧。

張廖萬堅表示，邁入第13屆的兒童陽光棒球夏令營今年創下120個名額一開放報名，37分鐘就秒殺紀錄，因此特別在8月間將加開第二梯次讓更多小朋友能有機會來打棒球。

他表示，有報名經驗的家長，在一早6時就來排隊卡位，深怕錯過棒球夏令營。另報名棒球營的小女生也逐年增加，讓棒球不再是專屬男孩的運動。

林祈烽說，在市議會將為台中的基層棒球發聲與努力，讓台中成為一座棒球城市，創造更多的球場榮耀與感動。

張耀中表示，陽光棒球夏令營已舉辦到第13屆，是小朋友與家長們討論度極高的暑假活動，台中去年也成立專屬的城市棒球隊「台灣人壽棒球隊」，並由教育部體育署及台中市政府補助，致力打造成一座棒球城市。

黃守達指出，亞洲棒球錦標賽、世界棒球12強賽等國際賽事都將在台中舉辦，令人期待，期盼大家能來替棒球好手們加油打氣。

擔任夏令營代言人的鄭達鴻、林英傑，都是從少棒隊即開始訓練，兩人分別以自身的球場經歷與在場小朋友分享，並傳達精神與態度遠比球技重要的觀念，他們鼓勵所有的小朋友，在這個暑假開心地體驗打球樂趣，為童年留下美好的回憶。（編輯：戴光育）1080709