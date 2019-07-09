金酒與陸合作酒品營銷 開拓市場守護金雞母

金門酒廠公司9日表示，金酒所有大陸酒品營銷策略，都本於開拓大陸市場利基而為；與漳州天福集團是酒品的銷售合作而非技術性合作，絕對經得起全民檢驗。中央社記者黃慧敏攝 108年7月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門酒廠公司今天表示，金酒所有大陸酒品營銷策略，都本於開拓大陸市場利基而為；與漳州天福集團的合作已提供議會知悉，是酒品的銷售而非技術性合作，絕對經得起全民檢驗。

金酒廈門分公司與天福集團最近簽訂「戰略合作協議」約定製作6款酒品。由於每款酒瓶及包裝盒「金門酒廠」商標下方加註「天福集團」等字樣，縣議會質疑是出賣金酒，危害程度超過當年的「金酒赴大陸東北試釀案」。

繼金酒公司到議會專案報告後，金酒今天再發布新聞稿澄清表示，受限過去營銷策略，金酒廈門分公司在大陸地區銷售成績一直不見起色。縣長楊鎮浯上任後，指示積極開拓大陸市場，開啟金酒廈門公司與天福集團的戰略合作協議，定位「以茶帶酒」策略，逐漸擴展金酒銷售。

金酒表示，看中天福在大陸各省分的銷售優勢，期盼結合金酒品質優勢，大幅提升金門高梁酒曝光量和銷售量，因此與天福集團合作，推出客製化專供酒品。

關於每款酒瓶及包裝盒加註「天福集團」等字樣，金酒以曾與故宮博物院、味王等公司合作為例說明，這是依慣例而為，既凸顯產品特色，也是保護雙方權益。

金酒董事長李增財表示，與天福集團的合作過程公開透明，相關合作項目也都提供議會知悉，經得起全民檢驗；而且本案純就客製酒酒品的銷售合作而非技術性合作，與東北試釀案決策過程大相逕庭。

金酒表示，本案天福集團已訂購第一批酒品共17萬餘瓶，約可增加金酒廈門公司3700萬人民幣營業額，相當於大約新台幣1億7000萬元。透過長期合作，借力使力將可提高金門高粱酒在大陸市場的品牌認知，持續為金門酒廠帶來可觀營收，守護金門金雞母，確保縣民權益。（編輯：翁翠萍）1080709

金門酒廠公司9日表示，與其他公司合作的酒品在酒瓶及包裝盒加註廠商字樣，是依慣例而為，不但凸顯產品特色，也是保護雙方權益。（金酒公司提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年7月9日