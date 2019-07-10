西班牙200年傳統首現亞洲 來剝皮寮疊塔趣

（中央社記者陳怡璇、李佳芢台北10日電）今年台北兒童藝術節融入西班牙200年傳統，推出互動式展覽「疊疊塔大挑戰」，也是首次亞洲開展。創意塚藝術團隊表示，大人和小孩都有玩耍的權力。

來自西班牙加泰隆尼亞、成立於1998年的「創意塚藝術團」專注於街頭藝術逾20年，在歐洲各地展演，今年受台北兒童藝術節邀請，帶來互動式展覽「疊疊塔大挑戰」（Xics del Xurrac），也是首次來亞洲展出。

疊疊塔靈感來自於加泰隆尼亞的民俗活動「疊人塔」，距今已有約200年歷史，參與者團隊合作一層層堆疊，最高可達10層樓高。「疊人塔」除了是當地受歡迎的文化，更被列為聯合國非物質文化遺產。

在剝皮寮歷史街區展出的疊疊塔大挑戰，結合木工坊和疊人塔的概念，遊戲需要透過團隊合作來完成，呼應了疊人塔所需的團結、溝通與協調的精神。

創意塚藝術家表示，遊戲沒有正確或錯誤的方法，希望參與者透過好奇心與想像力，去挑戰每一個疊疊塔，讓大人和小孩都有享受遊戲的權力。

今年台北市兒童藝術節主題「你好不一樣」，與新北市「未來怪獸島」、基隆市「藝術進區」等主題進行跨縣市藝術串聯，展現創造力與無限想像。（編輯：張芷瑄）1080710