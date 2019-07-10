紀念古寧頭戰役70年 鏡頭記錄戰爭和平

金門古寧頭戰史館展出大型油畫，重現當年古寧頭戰役的景象，今年適逢古寧頭戰役70週年，金門縣文化局也特別舉辦攝影比賽，邀攝影愛好者以鏡頭記錄金門的戰爭與和平。中央社記者黃慧敏攝 108年7月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）今年適逢古寧頭戰役70週年，金門縣文化局舉辦「後槍彈‧奮鬥前」攝影比賽，邀請攝影愛好者，以鏡頭紀錄金門的戰爭與和平。參賽者不限國籍，8月31日截止徵件。

民國38年10月25日，著名的古寧頭戰役爆發，戰爭結束後，開啟國民黨和共產黨的長期對峙；直到76年台灣開放大陸探親後，兩岸關係和緩，官方、民間交流逐漸恢復。81年金門解除戒嚴後，因為地利之便，現更成為兩岸交流橋頭堡。

文化局長許正芳表示，金門從戰爭到和平的過程，可說是全世界渴望和平的絕佳典範，適逢古寧頭戰役70週年紀念，攝影比賽徵件以戰爭、和平為主題，結合金門元素地景，鼓勵各界民眾與影像藝術家實地造訪金門，捕捉金門獨特的魅力及生命力。

許正芳期盼透過比賽吸引民眾到金門，認識戰地文化並體驗和平的可貴；期待各界以不同的角度拍下屬於金門的故事。

古寧頭戰役70週年攝影比賽8月31日截止徵件，參賽作品必須是107年1月1日以後所拍攝，分相機組和手機組兩組，相機組取28名、手機組取38名，總獎金新台幣80萬元。

文化局說明，徵件採採線上報名，免繳報名費。參賽者不需另外投遞紙本作品及光碟檔，所有參賽作品將由執行單位統一列印評選。作品規格，以一組3張數位照片，表達一個戰爭與和平相關的主題或故事，附上作品文字創作，以200字為限。

作品檔案格式，智慧型手機或平板電腦都可，畫素1000萬以上，解析度300dpi的jpg檔。活動官網：https://reurl.cc/eYMyW。（編輯：黃世雅）1080710