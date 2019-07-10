高市首波飲品稽查 3件青草茶原料農藥超標

（中央社記者王淑芬高雄10日電）夏天冰涼飲品很消暑，但要注意飲料衛生安全是否合格，高雄市衛生局今天公布飲料冰品255件稽查結果，其中3件青草茶原料檢出農藥殘留違規，已令同產品下架並追溯來源處辦。

高市府衛生局自4月起啟動飲冰品稽查抽驗，會同消保官、食品藥物管理署南區管理中心針對轄區的手搖飲店、青草茶飲店的飲冰品聯合稽查抽驗共255件，其中3件青草茶原料檢出農藥殘留與規定不符。

衛生局今天發布新聞稿指出，3件青草茶位在鳳山、鎮左營及三民區等，被檢出農藥多重殘留，在散裝薄荷中也查出有不得檢出的加保利農藥，市府已飭令同批產品下架並追溯來源，其中1件移請高雄市農業局就種植者處辦，2件分別移雲林縣、屏東縣政府衛生單位處辦。

衛生局指出，255件檢體，包含飲料101件、配料60件、冰塊49件、茶葉31件、冰品8件及咖啡6件；檢驗衛生標準含生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，初驗結果有6件不符規定，其中有散裝青草茶含超標百倍的大腸桿菌群，經限期改善，再次抽驗結果5件符合規定，另1件餐飲業者已不再販售冷泡茶。

另外，抽驗60件配料及31件花草茶葉原料，分別檢驗防腐劑、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、衛生標準及農藥殘留等項目，結果這些項目符合規定。

衛生局說，衛生指標菌如超過標準即表示業者在製程中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

衛生局按食品安全衛生管理法規定，要求業者限期改正，未改正者可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。青草原料檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法相關規定等，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如無法提供交易憑證致無法追溯來源者，依同法可處新台幣3萬元以上300萬以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者選購飲冰品要注重商譽好的店家並留意環境衛生，建議2小時內食用完畢。（編輯：陳清芳）1080710