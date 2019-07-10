嘉女小太陽志工隊 環島義賣鬆餅助學

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）國立嘉義女中小太陽志工隊學生，一放暑假就去環島義賣鬆餅，今天回到嘉義，除了將義賣所得新台幣4萬元捐給台灣世界展望會助學外，也到百貨公司進行最後一場義賣。

嘉義女中校長蔡枳松表示， 小太陽志工隊自14年前起就開始義賣鬆餅募款助學，學生最初是從1張獲得普立茲新聞獎的禿鷹與兒童照片發想，希望透過義賣及志工服務等行動去影響他人，也讓更多人響應社會公益。

今年暑假，志工隊以環島義賣鬆餅方式為貧困學生募款，14天來陸續在台北、新竹、南投、雲林、台東、屏東、高雄等地義賣，今天回到嘉義，將環島義賣所得4萬元全數捐給台灣世界展望會響應助學行動。

志工隊今天回到嘉義，立即前往百貨公司進行環島最後一場義賣，許多民眾感受到學生的熱情，紛紛掏腰包響應，截至下午2時為止，義賣所得已近1萬元，將全數投入助學行動。

小太陽志工隊長廖盛恩表示，志工隊成員因看見弱勢兒童因經濟困境，求學道路並不平順，且面臨許多挑戰，因此從今年初就開始為暑假環島義賣做準備，並利用學校下課時間販賣鬆餅、雞蛋糕募款助學。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會在台灣服務近5萬名兒童，其中雲嘉地區有3767名經濟困境的孩子要幫助，感謝嘉女小太陽志工隊的愛心，開啟關懷弱勢兒童及家庭的希望之窗。（編輯：黃世雅）1080710