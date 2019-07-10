觀音亭美麗海灣 海洋派對水樂園來玩水

（中央社澎湖縣10日電）「2019澎湖海洋派對嘉年華」，今天在馬公觀音亭園區由菊島水樂園率先登場，澎湖縣長賴峰偉與遊客們一起玩水槍，獨木舟等在美麗海灣划行，讓大家玩的不亦樂乎。

「2019澎湖海洋派對嘉年華」下午由賴峰偉、馬公市長葉竹林和旅遊業界以玩水槍拉開序幕，觀音亭海域與水樂園到處可見玩水的人潮。

賴峰偉說，今年的澎湖國際海上花火節，短短2個月內共帶來了42萬人次的遊客，更為地方帶來20億的產值，海洋派對嘉年華活動就是接續海上花火節活動後的另項觀光帶狀活動，期在暑假期間，帶來更多人潮。

澎湖縣政府旅遊處表示，原本在3日開幕，因受熱帶性低氣壓影響，天氣不穩，考量民眾安全，順延至今天。從今天起一連進行至9月8日，推出有觀音亭的「菊島水樂園」、山水沙灘的「野餐音樂派對」、蒔裡沙灘的「比基尼派對」、離島秘境的「海島愛之旅」、「遊艇單身派對」等，最後由「情定澎湖灣婚禮派對」壓軸等6大主題活動。

澎湖海洋派對嘉年華今天由「菊島水樂園」起跑，觀音亭園區水域有SUP、獨木舟、風帆、海上泡泡球及海上拳擊等趣味體驗活動與陸上親子戲水充氣設施，讓遊客感受陽光海水沙灘的盡情暢快。

離島秘境的「海島愛之旅」以浪漫愛情為主題，7、8月則安排有3梯次，以情侶、夫妻、老伴為對象，打造專屬七美、望安、吉貝愛侶之島嶼體驗遊程。其中七美最著名的雙心石滬，澎湖文化局趕在6月完成修護，由於滬外的海潮洋流大，縣府工務處則將在16日起進行滬外新建22公尺防波塊石，以減少石滬遭風浪沖毀。(編輯:孫承武)1080710