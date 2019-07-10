從清除褥瘡變成畫筆 這根棉花棒有故事

（中央社記者盧太城台東縣10日電）一根棉花棒原本拿來清除褥瘡腐肉，後來變成畫筆，畫出一幅優美的水墨畫。創世基金會創辦人曹慶用棉花棒畫出公益人生。

民國38年，曹慶10幾歲時，以流亡學生身分隻身和政府到台灣，退休後將下半生投入政府和民間都不願意做的社會福利工作–照顧植物人。

創世基金會表示，曹老先生因年少時期體會到戰爭與亂世的辛苦，心中始終有一個願望，盼有朝一日做有益群眾的慈善事業。這個想法在他心中發芽，虔信基督的他，曾在年輕時向天父許願：「要做別人不做的社會福利工作。」最後，他選定以植物人為奉獻對象。

照顧植物人，從沒人、沒錢、沒有技術的「三零」開始，曹慶憑著一股毅力，終於在民國75年11月19日創立第一所「創世清寒植物人安養院」。

創世基金會表示，早期因缺乏人手和經費，曹慶親自照顧植物人，用棉花棒清除褥瘡腐肉，而衍生靈感，開始以棉花棒當畫筆，素人自染、創作出一幅幅意境優美的水墨畫。取國畫當代大師張大千、齊白石名字各一字，署名「大石」。

如今高齡93歲，仍勤耕社福，曹慶立志幫助更多弱勢朋友，今天創世基金會和台東老爺酒店合作，在老爺酒店舉辦公益畫展，展出曹慶的「棉花棒畫展」，曹慶現場示範如何用棉花棒創作，並於畫紙上題字、落款，民眾嘉賓嘖嘖稱奇。

同時於畫紙上題字並落款「大石」，致贈知本老爺酒店總經理劉祖寧。

劉祖寧表示，「棉花棒畫展」，除在常年展覽的2樓藝廊外，更擴大至酒店內餐廳，期待能幫助創世爭取更多的服務經費，以公益為酒店帶來另一番風貌。

舉重女神郭婞淳率先拋磚引玉認助一幅畫作，並由母親代為出席贈畫。

創世基金會表示，創世台東院目前安養37位植物人，今年計畫將安養院消防設備升級，包括一小時防火門、防火區劃及防火設備等，能使院房成為就地避難空間。每扇防火門10萬元，台東院需要15扇，目前連1扇都未募得。期望邀請各界愛畫人士，響應支持消防設備升級經費。愛心專線：（089）220-848。（編輯：黃世雅）1080710