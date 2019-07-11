罷韓煎餅店事件延燒 被罵女學生揚言提告

（中央社記者王淑芬高雄11日電）日前「高雄觀光日」發生煎餅店事件，罷韓和韓粉互嗆，昨天深夜罷韓煎餅店老闆表示自己因連日輿論精神耗弱，而臉書被灌爆謾罵的女學生則表示，要對霸凌者提告。

高市府鼓勵民眾在「高雄觀光日」以國旗元素上街消費享優惠，但位在鹽埕區的香蕉煎餅店「廣德家」逆勢操作說，「罷韓可享免費煎餅，有挺韓元素者要漲價」，結果日前有韓粉誤闖，還當場飆罵其他排隊者「罷韓者去死」，雙方互嗆，近日來讓廣德家成了新聞焦點。

7月6日下午約3時許，張老闆熱鍋後開始做香蕉煎餅，眾多響應「罷韓」的民眾排隊光顧，一名穿著韓家軍識別衣服的楊姓婦女也在場，示意要購買香蕉煎餅，業者看她穿有挺韓識別說，照規定一份要新台幣1000元，婦女慨然答應。

當業者請楊婦填寫購買單，她拿到附「罷韓連署書」的購買單後，驚覺不對，便怒不可遏便大罵排隊的民眾。

當時媒體正在採訪排隊的蔡姓女學生，女學生被問到是否有罷韓，她說「可惜我不是高雄人」。

楊婦聽到女學生受訪內容，勃然大怒，惡言不斷，她直說韓國瑜很認真做事，她住的華夏路一帶道路變得平坦了，批評罷韓的人，還說出「罷韓的人去死」，便轉身離開，留下現場錯愕的民眾。

香蕉煎餅店楊婦飆罵的畫面不斷被播放，事件延燒，蔡姓女學生也受害，她的臉書及IG都被韓粉灌爆，有人質疑她不是學生是演員，甚至說她是應召女等，讓蔡女在臉書留言，「你們與惡，沒有距離」。

蔡女於臉書發文，本來不想跟不理智的人計較，但是看到其中有一則留言鼓勵她要勇敢並提告，「因為越不計較、壞人就會越猖狂」等。她於臉書揭露「我決定要捍衛自己的正義，讓那些人知道要為自己的言行負責」。公民割草行動則聲明願意提供蔡姓女學生司法支援協助。

另外罵人的楊婦也被起底，她於臉書發文指出，當天帶朋友南下高雄，「誤觸到民進黨的人開的甜品店，我被設計羞辱了」。 她坦言有罵「去死吧」，她向大家說「對不起、真的很抱歉」，她說會聽韓國瑜的話「愛與包容」，請社會大眾「不要再罵我了」。

這起「高雄觀光日」引發的爭議，廣德家老闆受害，女學生被霸凌，楊婦被起底，韓國瑜希望事情到此為止，他受訪時呼籲韓粉認同「愛與包容」，讓社會更和諧，大家互相尊重，千萬不要吵架、發生肢體衝突。

廣德家煎餅店老闆昨日深夜在臉書發文指出，「要向所有愛台灣的人說聲真的很抱歉，這遲來的道歉真的很對不起社會大眾，只因連夜的失眠、謾罵的聲浪、精神的耗弱而就醫了，獻上我十萬分的抱歉」。

相關內文中還說，「對不起、我不應該遵守民主意識，理應配合市長造勢團體，入內消費店家」、「對不起我不應該不靠黨派吃穿，只靠自己雙手，白手起家，創業生存」等10個對不起，似乎在表達委屈，而發文之末，廣德家仍然標註「罷韓不能停」、「罷韓不能等」。

民進黨籍高雄市議員黃文益為廣德家張姓老闆抱不平，他受訪表示，業者近日出現幻聽、幻覺及胃食道逆流、精神耗弱要求醫就診，甚至房東拒絕再出租他攤位，要業者搬家。他質疑在民主國家，無情撻伐在被害者身上，批評這是「順韓者昌、逆韓者亡」的最大詮釋。

廣德家表示，對於不理智的行為和言詞，已於7日前往警局報案，對韓粉提出恐嚇及公然侮辱等告訴；更在臉書上發文重申，「我們支持罷免，我們不消費國旗，我們希望生意是長長久久的而不是用快閃的方式消費高雄」等三點聲明。（編輯：吳佳穎）1080711