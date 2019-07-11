打造藍色公路跳島郵輪示範港 金龍頭將成新亮點

交通部長林佳龍（前右2）一連2天在澎湖視察交通與觀光建設，11日視察馬公金龍頭郵輪港基地與園區聯外道路開發案，聽取航港局、港務公司、觀光局與澎湖縣政府等簡報。中央社 108年7月11日

（中央社澎湖縣11日電）交通部長林佳龍今天在視察馬公國際郵輪碼頭基地與園區聯外道路開發案，決定投入新台幣11億2000萬元來興建藍色公路跳島郵輪樞紐的示範港，讓澎湖金龍頭為觀光新亮點。

林佳龍一連2天在澎湖視察交通與觀光建設，初估補助地方超過30億元，除中正橋與永安橋改建的20億元外，今天在視察馬公金龍頭郵輪港基地，中央再投入11.2億元，不包括澎湖離島的白沙之星7500萬元和4艘離島間交通船。

澎湖縣長賴峰偉今天再度指出，離島交通輸運是中央責無旁貸的職責，希望中央考量澎湖財政困難，全額補貼新台華輪營運虧損，讓澎湖人有艘安全、便捷的新船。對此林佳龍表示，全力支持，將列優先補助項目。

林佳龍在視察外婆澎湖灣區的金龍頭觀光新亮點計畫，分別聽取航港局、港務公司、觀光局與澎湖縣政府澎湖縣政府等簡報時指出，馬公港郵輪碼頭未來是台北北基隆、布高雄輪港的延伸到外島，讓澎湖金龍頭成為藍色公路跳島郵輪樞紐的示範港。

金龍頭營區位處馬公港咽喉位置，是多元發展的重要腹地，航港局將強化馬公港客運設施，延伸1號碼頭長度至310公尺、水深9公尺，目標船型停泊7.7萬噸郵輪，吸引郵輪業者投入跳島郵輪航線，成為跳島郵輪航線示範港，並辦理金龍頭景觀規畫與硬體設施，創造良好招商條件，與周邊觀光場域串連發展，共同營造澎湖觀光新亮點。

林佳龍部長今天也在賴峰偉、立委楊曜與議長劉陳昭玲等人陪同下主持白沙岐頭、赤崁友善無障礙浮動碼頭等啟用，賴峰偉感謝交通部投入1.15億元協助改善澎湖13處浮動碼頭，讓長者及身障朋友都感受友善無障礙環境。（編輯：黃世雅）1080711

交通部長林佳龍11日在視察馬公國際郵輪碼頭基地與園區聯外道路開發案，決定投入11億2000萬元來興建藍色公路跳島郵輪樞紐的示範港。中央社 108年7月11日

澎湖縣政府11日舉行岐頭及赤崁浮動碼頭無障礙設施啟用典禮，縣長賴峰偉感謝交通部投入新台幣1.15億元協助改善澎湖13處浮動碼頭，讓長者及身障朋友都感受友善無障礙環境。中央社 108年7月11日