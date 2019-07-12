宜蘭澳花所長低調行善 多年捐錢助癌友

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）蘇澳警分局澳花派出所長胡傳明，得知罹患肺癌的杜姓婦女缺錢住院，不僅默默銷假返回派出所準備紅包幫助杜婦，多年來還不斷捐錢奧援杜婦治病，地方傳為美談。

蘇澳警分局指出，胡傳明2日輪休，人在台北，但當天他卻突然趕回派出所，除準備1隻土雞、36顆土雞蛋，還自掏腰包準備新台幣5000元紅包，夜奔花蓮。當時多數人不知他這樣突然舉動，直到最近一封感謝簡訊曝光，大家才知胡傳明當時是為了去助人。

警方表示，傳送感謝簡訊給胡傳明的是一名杜姓婦人，過去曾經住在宜蘭縣南澳鄉澳花村，現住花蓮縣和平村。她因罹患肺癌，需到醫院化療，但久病無工作，因急需住院費，因此打電話向胡傳明求助。

警方指出，杜婦因沒唸什麼書，所以請人逐字代打感謝簡訊，再傳給胡傳明。

杜婦在簡訊提到，她這5年來受到胡傳明長期照顧，只要她缺錢養病，一通電話後胡傳明就會送上現金及補品，5年來胡傳明至少奧援她超過30萬元。她原本要寫信給警政署長陳家欽告知此事，但胡傳明勸她不要，她非常感謝胡傳明的長期照顧。

胡傳明今天受訪時說，警方原本就要關心轄區弱勢，對於默默銷假協助癌症病患等，他持平常心看待，也不求回報。（編輯：戴光育）1080712