馬祖北竿入選經典小鎮 仲夏音樂饗宴迎賓客

（中央社馬祖13日電）馬祖北竿島入選台灣經典小鎮之一，馬管處在7、8月旅遊旺季期間於北竿機場入境大廳將舉辦多場經典小鎮仲夏音樂饗宴，除用美妙音樂迎接到站的中外遊客，還將免費分享馬祖高粱酒等特產。

馬祖國家風景區管理處今天指出，北竿鄉獲選2019年30個台灣經典小鎮之一，馬管處特在北竿機場入境大廳將舉辦多場經典小鎮仲夏音樂饗宴，第一場在12日上午於北竿航空站登場，悠揚小提琴樂聲，讓入境遊客驚喜有感，一下飛機就感受到馬祖的熱情，紛紛拿起手機打卡記錄。

馬管處表示，經典小鎮仲夏音樂饗宴自12日起至8月17日止的每週五、六於北竿機場大廳登場，每次邀請不同風格主題的街頭藝人演奏表演，演出時間為每週五、六的上午1場及下午2場。

除演奏活動，遊客還可在現場展位掃描二維條碼（QR Code）進入「馬祖愛趴GO」臉書（Facebook）粉絲團，在經典小鎮仲夏音樂饗宴分享文中按讚，即可免費領取以優質58度馬祖高粱酒調製雞尾酒1杯，限年滿18歲以上者參加。

另外，現場填寫活動問卷滿意度調查表，即贈送馬管處20週年慶紀念乖乖乙包，每日限量，贈完為止。（編輯：戴光育）1080713