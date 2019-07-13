春遊嘉義消費4000元 單親爸抽中百萬汽車

台中市一名單親爸爸（左）日前帶家人到嘉義市旅遊，登錄住宿及消費發票到「春遊嘉義」專案，幸運抽中價值新台幣百萬元汽車，嘉義市黃敏惠（右）13日頒獎。中央社記者江俊亮攝 108年7月13日

（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）台中市一名單親爸爸帶著兩個女兒到嘉義市旅遊，登錄住宿及消費發票新台幣4000元到「春遊嘉義」專案，幸運抽中價值百萬元汽車，今天由嘉義市黃敏惠將車鑰交給這名幸運得主。

嘉義市政府配合交通部觀光局春遊補助專案，自5月1日起至6月30日止，凡參加嘉義市春遊專案的旅客，可免費搭乘嘉義至北門的檜木車廂小火車；另住宿發票加市區消費滿額證明，可上網登錄抽百萬汽車等好禮活動。

幸運抽中百萬汽車的賴姓單親爸爸表示，為了把握與女兒的相處時光，今年6月初他利用假日從台中開車載兩個女兒出遊，原本只計畫到雲林玩，後來突然想說到嘉義市住宿一晚也不錯，於是透過網路訂房。

他說，與兩個寶貝女兒到嘉義市進行兩天一夜旅遊，不僅搭乘阿里山小火車檜木車廂，也大啖嘉義美食，他發現嘉義市是一個非常適合深度漫遊的城市，更沒想到竟幸運抽中百萬汽車。

黃敏惠表示，嘉義市住宿CP值極高，還有美食、美景、美心的嘉義人，阿里山林業暨鐵道文化景觀已於9日由文化部授證為「國家級重要文化景觀」，歡迎遊客到嘉義感受有深度的優質旅遊。（編輯：吳佳穎）1080713