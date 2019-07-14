回饋原鄉深耕綠金 花蓮青農生產苦茶油獲肯定

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮青農林一州投入生產苦茶油，忍耐高溫人工榨油，同時講究油品品質，接連獲國際相關認證肯定；他了解務農辛苦而照顧老農，將盈餘回饋給原鄉部落，深耕花蓮「綠金」市場。

近年養生與保健蔚為風潮，民眾對食品安全要求隨之提高，也注意起油品的安全。花蓮縣是種植油茶樹主要產地，縣府也鼓勵生產苦茶油成為花蓮的「綠金」，守護民眾食用油品安全。

苦茶油富含單元不飽和脂肪酸、油脂穩定性高，加熱時不易產生油煙，且含有豐富的蛋白質、維生素A與E、山茶皂素等，營養價值極高，屬於高級食用油，更有「東方橄欖油」的美稱。

林一州看好此市場，投入生產苦茶油，還主動學習相關課程成為國際認證品油師；他所榨的苦茶油產品去年獲得食品界米其林之稱的「比利時國際風味暨品質評鑑」2星頂級風味殊榮，今年又獲國際品質評鑑大賞金質獎（Monde Selection）肯定，6月前往義大利領獎，農政單位表達祝賀，也獲飯店青睞以他的油品入菜。

苦茶油又稱茶油，是油茶樹或山茶樹的種籽經壓榨而得，營養價值和售價均屬高檔。農糧署東區分署表示，花蓮縣油茶樹種植面積218公頃，居全台第二位，其中卓溪鄉種植面積約占6成5。

林一州說，他在卓溪鄉的油茶樹園內有20年老欉300株，去年豐收；旁邊白端部落一老農有8分地種植油茶樹，卻因病無力採收榨油，於是他全部以高於市場價格收購約1.4噸，榨出的油取名「瑪代達」（madaidaz）。

瑪代達是布農族語中關愛、愛護的意思。林一州計劃將瑪代達所賺到的盈餘回饋給原鄉部落，用於教育上，發揮取之原鄉用之原鄉的精神。

林一州說，今年大學畢業決定全心投入苦茶油生產，希望民眾食用好品質的油品，自己有成就感之外，目前最大目標是能入選為「百大青農」。（編輯：管中維）1080714