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北市動物園馬來貘看對眼 期待有好消息

最新更新：2019/07/15 16:11
台北市動物園107年與歐洲動物園界合作繁殖計畫，引進雄性馬來貘「貘克」（左），與動物園的雌性馬來貘「貘芳」（右）配對。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月15日
台北市動物園107年與歐洲動物園界合作繁殖計畫，引進雄性馬來貘「貘克」（左），與動物園的雌性馬來貘「貘芳」（右）配對。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月15日

（中央社記者梁珮綺台北15日電）可愛的馬來貘為瀕危物種，台北市動物園去年與歐洲動物園界合作繁殖計畫，引進雄性馬來貘「貘克」，與動物園的雌性馬來貘「貘芳」配對，近期兩貘終於看對眼，期待有好消息。

動物園發言人曹先紹說，馬來貘外表黑白相間，模樣可愛，一直是遊客關注焦點，不過，馬來貘在野外族群面臨嚴峻生存危機，屬於瀕危物種，台北市動物園去年3月自捷克布拉格動物園引進「貘克」，盼替馬來貘域外族群維持個體數與遺傳多樣性。

曹先紹笑說，雌性馬來貘「貘芳」在動物園出生，對於「貘克」原本十分矜持，似乎沒太大興趣，不過，在「貘克」積極追求下，「貘芳」終於點頭，彼此看對眼，現在正發展甜蜜的愛情進行曲。

曹先紹表示，馬來貘全年都可繁殖，約3、4歲發育成熟，懷孕期為13個月，但考量馬來貘寶寶若在冬天出生，寒冷氣候可能會有風險，保育員已開始做準備。

「貘克」與「貘芳」近期頻繁發出發情叫聲，「貘芳」還不時輕咬「貘克」的腳和背部來調情，小倆口曾於4月初首次出現駕乘的交配姿勢，可惜失敗收場，7月初再度嘗試交配，終於成功，期待有好消息。（編輯：黃世雅）1080715

台北市動物園與歐洲動物園界合作繁殖計畫，引進雄性馬來貘「貘克」，與動物園的雌性馬來貘「貘芳」配對，小倆口曾於4月初首次出現駕乘的交配姿勢，可惜失敗收場，7月初再度嘗試交配，終於成功，期待有好消息。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月15日
台北市動物園與歐洲動物園界合作繁殖計畫，引進雄性馬來貘「貘克」，與動物園的雌性馬來貘「貘芳」配對，小倆口曾於4月初首次出現駕乘的交配姿勢，可惜失敗收場，7月初再度嘗試交配，終於成功，期待有好消息。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月15日
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