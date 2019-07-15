製髮助癌友 南女學生單車追風募款

（中央社記者張榮祥台南15日電）捐髮助癌友蔚為風氣，但製作假髮需要費用，目前是捐髮量過大，但缺乏製髮經費。國立台南女中13名學生今天頂著豔陽，跨上單車展開追風募款，希望能多多勸募製作假髮的錢。

台南女中13名學生今天頂著豔陽，跨上單車展開3天的追風募款行動，計劃將募得款項全數捐給高雄的癌症希望基金會，作為製作假髮之用。

南女學生的追風募款對象，全是台南地區學校，包括新豐高中、新化高工、玉井工商、後壁高中、新營高中、曾文家商、北門農工、北門高中、南大附中、台南高工等，接受發票、小額捐款及義賣物品。

台南女中學務主任李宜芳接受中央社記者訪問指出，製作1頂假髮需要3人髮束及費用新台幣3000元，如今癌症希望基金會已募得製作9000頂假髮的髮量，但僅募得製作2196頂假髮的費用。

她表示，假髮要完成，頭髮、經費缺一不可，目前髮量過多，但缺乏經費，癌症希望基金會已公告即日起至今年12月31日暫停收髮。

一名曾有捐髮習慣的長髮女子說，她向來把剪下來的頭髮捐出去，既然相關單位募得髮量過多，她考慮捐髮後，再隨髮捐出1000元作為製作假髮的經費，為募款盡一份心力。

台南女中在3年來舉辦5次捐髮活動，第5次捐髮是在今年5月舉行，一名新北市國小6年級女童還特地南下剪下長髮捐出去，作為送給自己的畢業典禮。（編輯：戴光育）1080715