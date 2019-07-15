香港浸會大學生來台任志工 為偏鄉兒童傳歡樂

新北市玩具銀行有許多愛心志工，其中有5名來自香港浸會大學的港生（頭戴藍髮帶者），她們用自製繪本帶動小朋友一起歡笑。（新北市府提供）中央社記者王鴻國傳真 108年7月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市玩具銀行「玩聚窩」提供許多回收玩具供親子遊玩，在許多志工中有5名來自香港浸會大學的港生，也用自製繪本帶小朋友一起歡笑，隨行動車為偏鄉孩子傳遞歡樂，溫馨送愛。

暑假到了，新北市玩具銀行「玩聚窩」的志工們帶領著許多活動，吸引許多爸媽帶著小孩遊玩，其中，來自香港浸會大學的關樂瑤、黎綺婷、梁靖、林珈希和黃庭琛等5名學生，自製繪本，結合香港與台灣風土民情特色，讓小朋友體驗如何搶平安包，當包山王、包山后等香港獨特風情。

港生們從今年6月1日起就到新北玩具銀行實習，除了在物流中心協助整理、清潔玩具外，更與新北2台行動玩具車一起走訪偏鄉服務。

社會局官員表示，港生們最遠到烏來區與當地原住民相見歡，因語言與文化差異，「你說香港廣東話、他說原住民語」，卻藉著玩具的媒介，意外的融合，也鬧出了許多笑話。

港生也隨著玩具行動車載著木球池到深坑區衛生所服務，帶領「慢飛天使」在木球池內玩耍，搭配早期療育，讓小朋友踩著木球行走以訓練平衡感，不僅促進慢飛兒的感覺統合發展，也讓社區親子在木球的遊戲中綻放出燦爛的笑容！

經過了1個半月的實習，港生們今天搭機返回香港，但與市府官員及志工相處多日已培養出濃濃的情感，也因此，他們特地在玩具銀行「玩聚窩」舉辦成果發表，將1個半月來的服務點滴製成短片。

在成果發表會中，港生們化身為愛麗絲，搭配繪本說故事帶領現場大小朋友一同暢遊香港，照片牆上一張張照片，都是港生們滿滿的熱忱與愛，讓許多志工們更顯離情依依。

林珈希表示，看到原住民阿公阿嬤玩玩具，再遠的路程都好想再去一次；黃庭琛說，懷念慢飛天使手握木球叫姐姐、一起跳香港童謠小茶壺的可愛萌樣。

現場設有林村許願樹，港生關樂瑤說，在香港每逢重大節慶，人們會到大樹下許願，用紅紙寫上願望，然後繫上橘子往樹上拋，拋得越高願望越會實現。

玩具銀行主任張維庭表示，香港浸會大學學生已是第4年來玩具銀行實習交流，跟著玩具行動車到偏區傳愛，不僅豐富偏區長幼共融的遊戲和學習，也促進文化交流，豐富偏區的生活。

社會局科長陳佳琪表示，玩具銀行物流中心運用公益彩券盈餘分配基金，已回收了36噸的二手玩具，志工參與突破1萬人次，其中企業志工及學生志工占大宗，也感謝致理科技大學的學生，展現台灣人的熱忱，用心陪伴來台的港生。（編輯：李錫璋）1080715

新北市玩具銀行有5名來自香港浸會大學的港生（頭戴藍髮帶者）擔任志工，隨行動車為偏鄉孩子傳遞歡樂，經過了1個半月的實習，他們特地在玩具銀行「玩聚窩」舉辦成果發表。（新北市府提供）中央社記者王鴻國傳真 108年7月15日