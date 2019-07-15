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澎湖傳統與美景3D呈現 婦女福利中心變漂亮了

最新更新：2019/07/15 19:58

（中央社澎湖縣15日電）澎湖縣政府最近將澎湖婦女勤勞刻苦的美德與海島特有的景觀等，彩繪在婦女福利服務中心的廳舍上，以3D方式呈現，變得好美，因而被喻為澎湖最美的廳舍之一。

澎湖縣政府社會處所轄的澎湖縣婦女福利服務中心，在自民國106年起開始規畫整修，到今年7月整體外觀及內裝大致完成，提供婦女創新及多元的服務，也是社會處長蘇啟昌調任教育處長前，送給澎湖婦女的禮物。

縣府社會處表示，澎湖婦女福利服務中心的整修，外觀是以「包頭巾女孩」為主，代表澎湖女性公仔勤勞、刻苦、知足、幸福、認真、熱情特質，還有牛車、天人菊、柱狀玄武岩等海島特有的景觀，以雕塑和抽象彩繪畫風方式呈現，創造公共建築美學，改善婦女福利服務中心的樣貌與形象。

令人耳目一新的澎湖婦女福利服務中心，等於是「婦女第二個家」，運用中央前瞻經費，增加大廳、無障礙電梯、婦女電影院、臨時托育室、哺集乳室等，並開辦有婦女培力與溫心關懷計畫、弱勢與身障婦女計畫及手作拼布藝術、縫紉裁剪、花藝手作、中餐烹飪等課程，讓婦女們更親近、更樂意走進中心。（編輯：黃世雅）1080715

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