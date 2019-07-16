雲林精米外銷 澳洲雪梨墨爾本超市買得到

來自雲林斗南的首選好米及越光米，將外銷到澳洲雪梨、墨爾本等地知名超市，雲林縣長張麗善（左2）及各界見證裝櫃，未來每個月固定出口2個20呎貨櫃。中央社記者葉子綱攝 108年7月16日

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）澳洲雪梨、墨爾本等地知名超市，也可以買得到來自雲林斗南的精米。斗南鎮農會今天表示，每個月固定出口2個20呎貨櫃的首選好米及越光米，未來還要擴大外銷。

斗南鎮農會採取專業契作的田間控管和輔導機制生產，並投資新台幣3億多元，比照日本建構國際級的精米工場，至今連續3年獲得農委會精饌米殊榮，斗南越光米在去年榮獲全台越光米第一名，今天進一步發表外銷成果。

雲林縣長張麗善及各界，見證經由雲林農產物流中心媒合，斗南鎮農會優質好米外銷澳洲裝櫃；張麗善指出，雲林精米不只澳洲買得到，接下來美國、香港及荷蘭等地也是外銷地區。

張麗善表示，縣府和雲林農產物流中心將與各鄉鎮市農會攜手，整合各項優質農產品，除了契作契銷計畫生產，並經由產季和生產規格進行市場開發，且強化輔導符合外銷地區期待的品質規格產品，以「雲林良品」品牌拓展行銷。

雲林農產物流中心總經理張有擇表示，將分階段行銷縣內農產品，落實產銷專業管理，經由契作管理穩定產銷數量，穩定農民收入，進而導引更多青農回流。（編輯：林沂鋒）1080716