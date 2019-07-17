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颱風丹娜絲逼近 蘭嶼綠島傍晚6時起停班停課
首頁 / 地方

桃園市政大樓外牆磁磚剝落 市府3步驟急搶修

最新更新：2019/07/17 15:21
桃園市政府市政大樓後棟外牆17日凌晨發生磁磚掉落意外，幸好並未造成人員受傷，市府已緊急封路搶修。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月17日
桃園市政府市政大樓後棟外牆17日凌晨發生磁磚掉落意外，幸好並未造成人員受傷，市府已緊急封路搶修。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）颱風丹娜絲持續接近台灣，桃園市政府的市政大樓後棟外牆，今天凌晨發生磁磚掉落意外，幸好沒有造成人員受傷，市府除緊急封路搶修，也已完成規畫，希望一勞永逸解決問題。

桃園市政府市政大樓後棟建築，凌晨發生13樓外牆磁磚掉落意外，大量的磁磚撞擊地面造成路面嚴重擦痕，讓許多行經市府的民眾看得心驚膽跳，由於中央氣象局上午已經發布海上及陸上颱風警報，為免瞬間強風造成磁磚剝落情況更加嚴重，市府也緊急封路。

桃園市政府秘書長黃治峯受訪表示，市府已啟動3階段搶修，第1階段將清除懸掛物，避免強風吹落傷人，第2階段則是因應颱風來襲，先以帆布封閉鏽蝕掉落處，避免風雨滲入室內，第3階段將局部整建換新，預計工期2到3週，由於下方已打造鋼頂風雨走廊，不致影響行人通行，但車道將持續封閉。

黃治峯表示，行政大樓的後棟建築，在83年興建完成後啟用至今已25年，但因大樓外牆構件長年遭雨水滲入鏽蝕，近年來多次發生磁磚掉落的問題，市府目前已完成規畫設計，總工程費用約新台幣3億元，市府計畫編列1.2億元，剩餘經費將爭取中央補助，期盼一勞永逸解決問題。（編輯：李錫璋）1080717

桃園市政府大樓外牆構件長年遭雨水滲入鏽蝕，近年來多次發生磁磚掉落問題，17日凌晨又發生磁磚崩落意外，市府表示，目前已完成相關工程規劃，盼能一勞永逸解決問題。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月17日
桃園市政府大樓外牆構件長年遭雨水滲入鏽蝕，近年來多次發生磁磚掉落問題，17日凌晨又發生磁磚崩落意外，市府表示，目前已完成相關工程規劃，盼能一勞永逸解決問題。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年7月17日
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