澎湖燒烤店空污啟動複檢 超標者重罰10萬

（中央社澎湖縣17日電）澎湖觀光季中最夯的燒烤業，澎湖縣長賴峰偉今天宣佈展開第2階段的空污複檢與食安稽查，空污超標者，將裁處新台幣10萬以上罰鍰，並按次開罰，情節重大則勒令停業。

澎湖縣政府環保局表示，目前全縣列管的燒烤店有20家，其中有13家通過檢測、2家轉型、1家自行停業、4家地目不符規定禁止營業，輔導裝設除油煙設備的階段性工作完成。

縣府指出，澎湖在觀光旅遊旺季，露天燒烤流行，但露天燒烤所散發的油煙異味，造成空氣污染，引發民眾抗議，縣府為保障民眾健康及消費者出入公共場所安全，曾在今年3月中旬組成「營業場所公共安全聯合稽查小組」，連續5波強力稽查市區燒烤業者，期間並派員警每日巡邏，防止業者違規營業。

最近又有民眾檢舉，部分燒烤店油煙味仍然明顯，以及有業者在未裝排油煙的區域開爐，賴峰偉今天下午在環保局長蔡有忠陪同下實地視察，籲請業者要合法營業，共同維護環境，達成業者安心經營，民眾放心生活，人民對政府有信心的三贏效益。

賴峰偉當場指示環保局立即啟動空污複檢，並派人不定時巡察，若發現有違規情況，將處10萬元以上罰金，並按次連續開罰，仍不改善，即勒令停業。（編輯：黃世雅）1080717