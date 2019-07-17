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颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

最新更新：2019/07/17 22:36
中央氣象局觀測颱風丹娜絲對台灣陸地威脅降低，17日晚間8時30分解除陸上颱風警報，花蓮縣政府隨後也宣布，知卡宣綠森林親水公園18日正常開放。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日
中央氣象局觀測颱風丹娜絲對台灣陸地威脅降低，17日晚間8時30分解除陸上颱風警報，花蓮縣政府隨後也宣布，知卡宣綠森林親水公園18日正常開放。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月17日

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）颱風丹娜絲陸上警報解除，花蓮縣政府今晚宣布，知卡宣綠森林親水公園明天正常開放，原住民族聯合豐年節如期舉行；東管處舉辦的東海岸大地藝術節─月光海音樂會明天照常。

中央氣象局觀測颱風對台灣陸地威脅降低，今晚8時30分解除陸上颱風警報。

吉安鄉知卡宣綠森林親水公園（包含戲水區） 下午公告暫時關閉，花蓮縣政府晚間宣布，18日正常開放。19日至21日在美崙田徑場舉辦的原住民族聯合豐年節如期舉行。

至於在鯉魚潭的「紅面鴨FUN暑假」活動，因管線與紅面鴨需重新布置，伴著紅面鴨的水舞、燈光、音響設備經調整定位後，將於20日上午10時起恢復正常演出。

另外，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處18日在台東都歷園區辦理2019東海岸大地藝術節-月光海音樂會，也隨著颱風警報解除，活動照常舉辦，歡迎民眾踴躍參與。（編輯：李錫璋）1080717

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