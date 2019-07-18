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男酒後騎單車拖行狗兒致死 遭人攔下報警送辦

最新更新：2019/07/18 13:41
台南黃姓男子18日凌晨酒後騎單車外出，一路拖行自己飼養的狗兒，遭民眾攔下報警，狗兒送醫搶救死亡，黃男因違反動保法遭送辦。（台南市動保處提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年7月18日
台南黃姓男子18日凌晨酒後騎單車外出，一路拖行自己飼養的狗兒，遭民眾攔下報警，狗兒送醫搶救死亡，黃男因違反動保法遭送辦。（台南市動保處提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年7月18日

（中央社記者張榮祥台南18日電）台南黃姓男子今天凌晨酒後騎著單車外出，還一路拖行自己飼養的狗兒，遭看不過去的民眾攔下報警，狗兒送醫搶救無效，黃男雖宣稱要去運動，仍被開罰，還因違反動保法遭送辦。

台南警方今天凌晨獲報，東區中華東路有名男子騎著單車一路拖行狗兒，還和路人起了口角，警方和台南市動物防疫保護處相繼派人趕往，他們發現，遭拖行的狗兒，腿部受傷流血，緊急送醫後，仍因熱衰竭死亡。

警方和動保處調查，4旬黃姓男子酒後騎著單車拖著狗兒外出，遭看不過去的民眾攔下報警，男子宣稱騎單車要去運動，狗兒跟在單車後方，他無法看見狗兒受傷。

警方當場酒測，黃男酒測值超標，雖是騎單車，還是開罰，也因違反動物保護法，涉及刑事責任，訊後送辦。

動保處人員表示，黃男違反動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：林沂鋒）1080718

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