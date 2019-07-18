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家庭主婦首度就業 化身鐵道文化大使

最新更新：2019/07/18 15:01
家庭主婦李淑靜在子女長大後才首度踏入職場，擔任嘉義市北門森鐵故事館導覽人員，將繁複的歷史文化轉為平易近人的內容介紹給大眾。（嘉義就業中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月18日
家庭主婦李淑靜在子女長大後才首度踏入職場，擔任嘉義市北門森鐵故事館導覽人員，將繁複的歷史文化轉為平易近人的內容介紹給大眾。（嘉義就業中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月18日

（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）年過半百的家庭主婦李淑靜，子女長大後才首度踏入職場，她透過勞動部多元就業方案擔任阿里山森鐵故事館導覽人員，熱情洋溢的她，熟練的介紹森林鐵道史，儼然鐵道文化大使。

「您知道嗎？夏天時搭乘阿里山小火車上山，途中會經歷春、夏、秋、冬四個季節喔！」在嘉義市森鐵故事館擔任導覽的李淑靜，對阿里山森林鐵道的介紹，很難讓人聯想，半年多前她還是一名從未就業的家庭主婦。

李淑靜是台南人，婚後選擇做一名全職的家庭主婦，在家相夫教子。育有3名子女的她，半百人生幾乎都在台南生活，直到5年前住在嘉義的婆婆生病之後，她為了就近照顧婆婆，才離開台南搬到嘉義。

後來，婆婆因病去世，子女也相繼離家出外求學，李淑靜的生活頓失重心，讓她感到生活沒有依靠，想要找份工作來填補生活的空缺，但是毫無職場經驗的她，真不知要如何以「中高齡失業者」的身分進入職場。

在家人的鼓勵下，李淑靜參加勞動部勞動力發展署的「多元就業開發方案」，由嘉義就業中心推介進入中華民國森鐵世界遺產文教促進協會，在嘉義市北門森鐵故事館擔任觀光導覽及銷售服務員。

李淑靜表示，森鐵協會致力阿里山鐵道文化推廣，爭取阿里山森鐵列入世界文化遺產，她的職責就是將繁複的歷史文化轉為平易近人的內容介紹給大眾。但出身台南的她，對嘉義的歷史原本不熟悉，讓她一開始內心頗有掙扎。

不過，擁有極高學習熱忱的李淑靜，透過每月的教育訓練與實地演練，不僅飛快地吸收嘉義、阿里山林鐵的歷史掌故與文化，甚至下班後還繼續自我進修，如今已儼然成為阿里山鐵道文化大使。

李淑靜表示，導覽人員不能只照稿死背，因為聽眾是活的，導覽也是活的。剛開始時，聽到民眾的問題五花八門，讓她很擔心被考倒，但後來意識到「學無止境」，於是勤奮學習，短短半年就成為故事館不可或缺的導覽人才。

此外，手藝不差的李淑靜，更為故事館開發多種創意飲品與甜點，她以在地小農出產的優質產品，做出好吃又健康的餐飲。她說，每次聽到遊客的讚美，更讓她信心大增，「一切辛苦都值得了」。（編輯：林沂鋒）1080718

年過半百才就業的嘉義市北門森鐵故事館導覽員李淑靜，化身鐵道文化大使，透過阿里山森林鐵路模型介紹林鐵文化。（嘉義就業中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月18日
年過半百才就業的嘉義市北門森鐵故事館導覽員李淑靜，化身鐵道文化大使，透過阿里山森林鐵路模型介紹林鐵文化。（嘉義就業中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月18日
嘉義市北門森鐵故事館導覽員李淑靜不僅為遊客介紹阿里山林鐵文化，還為故事館開發創意飲品與甜點，成為故事館不可或缺的人員。（嘉義就業中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月18日
嘉義市北門森鐵故事館導覽員李淑靜不僅為遊客介紹阿里山林鐵文化，還為故事館開發創意飲品與甜點，成為故事館不可或缺的人員。（嘉義就業中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月18日
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