低收家庭謝孟恩 總統教育獎金部分回饋母校

（中央社記者陳朝福高雄18日電）來自低收家庭的高雄市鼓山高中舉重選手謝孟恩，努力向上咬牙苦練，但也沒有忘記得之於人感恩回饋，將總統教育獎的部分獎金回饋母校高雄市寶來國中，協助改善設備環境。

謝孟恩的感恩回饋獲得學弟學妹讚揚，高雄市長韓國瑜今天下午前往鼓山高中為謝孟恩和舉重隊加油打氣，也致贈慰勉金；謝孟恩代表回贈舉重比賽選手的簽名T恤。

來自低收家庭的謝孟恩，憑藉堅毅不屈的精神咬牙苦練，是國內青年舉重選手的明日之星，除在國內多項舉重比賽奪金，參加2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽，分別以抓舉137公斤、挺舉175公斤、總和312公斤摘下2金1銀。

謝孟恩今年獲得總統教育獎，獎金除了個人未來即將就讀大學的費用及家中需求外，他將部分獎金捐給母校寶來國中，用以改善設備環境，協助學弟學妹提升訓練，獲讚揚懂得受人點滴回報感恩。

謝孟恩日前將捐贈的獎金親自送交給寶來國中校長羅慶璋，讓羅慶璋非常感動，他說，寶來國中長期受到各界的支持，發展各項學生才能，除舉重運動外，還有原住民合唱團，都受到社會大眾的照顧，畢業生能回饋母校，表示教育的成功。

鼓山高中舉重隊教練吳銘通說，感謝寶來國中發掘謝孟恩優秀選手，尤其落實在品德教育，鼓山高中將接續努力，選手除了舉重訓練，也透過各種互動的過程，讓孩子們學會如何與社會互動、體恤別人的辛苦、感謝社會的支持並以實際行動回饋社會。

已獲選為國家奧運舉重儲訓選手，謝孟恩即將到國家運動訓練中心受訓。他說，會記得鼓山高中師長、教練教誨，體育選手紀律品德要列為第一，尤其是教練常常提醒的不要忘記社會與國家的栽培，要做一個能感恩回饋的人。

鼓山高中舉重隊今年參加全國青年盃舉重錦標賽，除了勇奪8金，並奪得男女雙料團體冠軍；在全國中等學校運動會奪6金及高男團體冠軍；全國總統盃舉重錦標賽也奪7金、男女團體雙料冠軍的好成績。（編輯：黃世雅）1080718