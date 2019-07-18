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另類的音樂饗宴 澎湖地質音樂會開唱

最新更新：2019/07/18 19:36
交通部觀光局規畫明年為「脊梁山脈旅遊年 」，澎湖國家風景區管理處率先推出「澎湖地質音樂會」系列活動來暖身，除了可在戶外來聆聽動人美妙的歌舞外，還可欣賞到摩西分海與柱狀玄武岩等景觀。（資料照片）中央社 108年7月18日
交通部觀光局規畫明年為「脊梁山脈旅遊年 」，澎湖國家風景區管理處率先推出「澎湖地質音樂會」系列活動來暖身，除了可在戶外來聆聽動人美妙的歌舞外，還可欣賞到摩西分海與柱狀玄武岩等景觀。（資料照片）中央社 108年7月18日

（中央社澎湖縣18日電）在地質公園區內席地而坐聆聽樂聲，令人嚮往。交通部觀光局規畫明年為「脊梁山脈旅遊年 」，澎湖國家風景區管理處率先推出「澎湖地質音樂會」系列活動來暖身，歡迎來聽音樂品地質。

澎管處長許宗民表示，「澎湖地質音樂會」系列活動，以奎壁山、大菓葉柱狀玄武岩地質景觀等自然地景為布幕，大地為座席，在戶外來聆聽動人美妙的歌舞外，還可欣賞到摩西分海與柱狀玄武岩等景觀，聽覺與視覺雙重享受。

許宗民表示，澎湖群島在800萬至1700萬年前形成原始的地貌地形，再經千萬年的海蝕風化洗禮，造就出獨特又豐富的景觀

澎管處表示，「澎湖地質音樂會」系列活動是以「脊梁山脈旅遊年 」為主軸，自20日起8月10日止，共規畫4場音樂會，分邀請YOYO番茄姐姐、李千那與陳昇等多位知名藝人跨海表演外，還有在地表演樂團與魔術、魔幻泡泡等等。（編輯：黃世雅）1080718

「澎湖地質音樂會」系列活動將自20日起8月10日止，共規畫4場音樂會，以奎壁山、大菓葉柱狀玄武岩地質景觀等自然地景為布幕，可為民眾帶來聽覺與視覺雙重享受。（資料照片）中央社 108年7月18日
「澎湖地質音樂會」系列活動將自20日起8月10日止，共規畫4場音樂會，以奎壁山、大菓葉柱狀玄武岩地質景觀等自然地景為布幕，可為民眾帶來聽覺與視覺雙重享受。（資料照片）中央社 108年7月18日
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