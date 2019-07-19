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積水沖破人孔蓋 網友：韓國瑜零災害破功

最新更新：2019/07/19 19:01
高雄市19日下午下起傾盆大雨，市區多處發生積淹水，短時強降雨帶來過大雨量甚至讓下水道人孔蓋被強力水柱沖開，畫面驚人。（民眾提供）中央社　108年7月19日
高雄市19日下午下起傾盆大雨，市區多處發生積淹水，短時強降雨帶來過大雨量甚至讓下水道人孔蓋被強力水柱沖開，畫面驚人。（民眾提供）中央社　108年7月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄市暴雨不斷，市區積水一片汪洋，不僅很多道路及部分民宅進水，下水道多個人孔蓋也被強力水柱沖開，網友嘲諷像噴泉、黃石公園，也讓市長韓國瑜宣示的「零災害」破功。

市區暴雨狂襲，市府忙著救災，網友也不得閒，網路貼文積水的發文不斷，推動罷免韓國瑜行動的公民割草聯盟臉書就有網友貼文，行經小港區高坪22路看到人孔蓋噴飛、出現泥黃噴泉景象，網友並譏諷「可媲美黃石公園」。

市府養工處官員受訪時無法進一步證實是高坪22路，不過，水利局證實是人孔蓋不敵大量排洪的影響沖飛人孔蓋。

市區積水嚴重，市長韓國瑜日前要求並宣示全面防災做到「零災害」，市府水利局統計全市積水86處，網友則嘲諷嚴重的災情已讓韓國瑜的宣示破功。

下午這場大雨，讓市府全力清淤的鳥松區神農路一帶還是淹水到小腿肚，還有大水從下水道人孔蓋冒出來，有如噴泉，警方拉起封鎖線管制交通。（編輯：翁翠萍）1080719

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