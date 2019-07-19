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雨炸高雄成災 韓國瑜：水退得比以前快

最新更新：2019/07/19 22:18
高雄市19日瞬間強降雨造成84件積淹水，市長韓國瑜（中）主持市府0719豪雨第一次工作會議後受訪說，清淤還是有用，各區公所都回報水退得比以前快。中央社記者陳朝福攝　108年7月19日
高雄市19日瞬間強降雨造成84件積淹水，市長韓國瑜（中）主持市府0719豪雨第一次工作會議後受訪說，清淤還是有用，各區公所都回報水退得比以前快。中央社記者陳朝福攝　108年7月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄市今天下午瞬間強降雨造成84件積淹水，市長韓國瑜傍晚表示，下午最大時雨量126毫米超過去年823水災，也超過全市側溝時雨量排水最大容量60毫米，但水退得比以前快。

中央氣象局19日表示，受低壓帶影響，中南部降雨增加且有短時強降雨，高雄市目前已傳出多處積淹水，經濟部水利署截至下午5時50分，已針對高雄市、台南市、屏東縣發布一級淹水警戒。（民眾提供）中央社 108年7月19日
中央氣象局19日表示，受低壓帶影響，中南部降雨增加且有短時強降雨，高雄市目前已傳出多處積淹水，經濟部水利署截至下午5時50分，已針對高雄市、台南市、屏東縣發布一級淹水警戒。（民眾提供）中央社 108年7月19日

韓國瑜傍晚主持高雄市政府0719豪雨第一次工作會議後受訪表示，清淤還是有用，讓全市側溝排水速度加快，稍早有打電話給林園區、岡山區、永安區等易淹水的各區公所，都回報水退得比以前快，但他仍認為做得不夠。

他說，已責成各區公所及相關單位針對過去水災時雨量多少、水退的速度，以及現在的情況和將來的治水策略做成檢討報告，讓未來治水更有準確的追求方向。

韓國瑜同時要求今晚還可能遭大雨襲擊的甲仙等5個區公所漏夜全程待命，嚴陣以待。

副市長李四川則指出，下午2時至3時全市有5個行政區時雨量超過100毫米，其中最大時雨量達126毫米，超過去年823水災最大時雨量108毫米，更超過全市側溝的排水容量時雨量60毫米。這場強降雨造成全市84件淹積水，截至傍晚6時30分僅剩3件未消退，其餘都已消退。（編輯：翁翠萍）1080719

高雄市19日下午下起傾盆大雨，市區多處發生積淹水，短時強降雨帶來過大雨量甚至讓下水道人孔蓋被強力水柱沖開，畫面驚人。（民眾提供）中央社　108年7月19日
高雄市19日下午下起傾盆大雨，市區多處發生積淹水，短時強降雨帶來過大雨量甚至讓下水道人孔蓋被強力水柱沖開，畫面驚人。（民眾提供）中央社　108年7月19日
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