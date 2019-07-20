高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連

高雄市19日暴雨成災，芩雅區至誠路一棟大樓不及關閉防水匣門，水淹地下室，並造成全棟大樓停電，相關單位20日趁雨勢趨緩，調派抽水機協助大樓抽水。（民眾提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年7月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄市昨天暴雨成災，苓雅區至誠路一棟大樓地下室積水、數輛汽車泡水，另曹公新圳溢堤附近民宅進水，受災住戶抱怨連連。高市府今天上午趁雨勢趨緩，調度抽水機協助抽水善後。

高雄市昨天下午一場暴雨，苓雅區至誠路一棟大樓不及關閉防水閘門，造成地下室淹水，苓雅區公所及高市水利局上午趁雨勢趨緩，出動抽水機協助大樓抽水，住戶居民抱怨汽車泡水，上班日無車可用。

這棟大樓地下室有49個汽車位、數10格機車位，因有些住戶不在家，一時清查不出泡水汽車幾輛。

陳姓住戶愁容滿面大嘆，下週一上班、接送小孩上下學不知怎麼辦。他表示，昨天看著暴雨瞬間倒灌地下室，眼睜睜看愛車滅頂，想要將車子開出已來不及了。

苓雅區正仁里長黃敏捷向區公所調用抽水機急著要抽乾地下室的積水，他說，還要向水利局求援增加抽水機。

另外，仁武區仁光路附近一帶整排透天別墅型住戶昨天暴雨積水及膝，受災住戶指出，昨天暴雨時打市民服務專線1999都打不通；黃小姐則認為，現場積水是曹公新圳溢堤造成。

市府水利局總工程司梁錦淵對此則說，曹公新圳下游段瓶頸排水段尚未全部打開，有些河段面寬度不足，不及排水，造成河水往上游溢流致溢堤。未來要加速拓寬瓶頸路段才能順利排洪。

暴雨過後，市區道路也坑坑洞洞，不少路段車行要閃閃躲躲，其中楠梓區德民路近楠梓加工出口區一帶路面隆起一個長2公尺、寬約1公尺的柏油塊，工程單位緊急放置安全錐路障警示，提醒用路人注意；市府工程單位除緊急封路並將進場開挖修復。

高市府養護工程處長林志東說，一早已出動道路修補車巡視修護，也請民眾通報，將在雨停後進場填補。

高市副市長李四川指出，昨天暴雨市府接獲全市284件積淹水，大部分多在在3小時內消退，部分住戶因淹水未退造成全市50多戶停電。（編輯：林沂鋒）1080720