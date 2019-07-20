聖馬爾定醫院愛心小舖開張 所得資助阿里山醫療

嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖日前重新開張，販售各種生活用品，價格便宜，吸引不少民眾選購，所得並將用於阿里山山地醫療基金等用途，讓民眾購物兼做愛心。（聖馬爾定醫院提供）中央社記者黃國芳傳真 108年7月20日

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市聖馬爾定醫院愛心小舖重新開張，店內擺放各種生活雜貨用品，大都是銅板價格，近來吸引不少民眾參觀選購，愛心小舖所得將用於阿里山山地醫療基金等用途。

聖馬爾定醫院今天表示，座落在醫院2樓的愛心小舖，櫥窗裡展示著人形模特兒，架面上擺放許多可愛飾品、雜貨、包包，還有兩排衣服桿子以及寬敞的試衣間，不少民眾還以為是一家流行店面。

聖馬爾定醫院社區醫療部主任陳汶均表示，民眾捐贈愛心物資，經過仔細整理後，才會重新包裝上架，民眾不用擔心二手物是否有破損或故障等問題，因為能展售的物品，品質絕對沒有問題。

愛心小舖日前重新開張，近來陸續有民眾參觀選購，社區醫療部社工師羅悅瑛指出，大家都逛得很開心，因為物品大都是銅板價格，不管大人小孩的物品皆可挑選。

聖馬爾定醫院指出，愛心小舖所得將會用於阿里山山地醫療基金、癌症防治基金以及社區營造基金等用途，將民眾的愛心一點一滴匯聚成助人的大愛。（編輯：林沂鋒）1080720