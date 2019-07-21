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職務再設計貼心 助聽力受損廚師重返有聲人生

最新更新：2019/07/21 11:17

（中央社記者趙麗妍台中21日電）林坤海因罹癌損及聽覺神經，近年來有如活在無聲世界。半年前台中市政府透過「職務再設計」，補助他雙耳助聽器及藍芽麥克風而工作順利、親情加溫，他大讚重回有聲人生太美妙。

57歲的林坤海在百貨公司美食街擔任廚師，但因罹患口腔癌，損及聽覺神經，聽力逐漸惡化。美食街用餐時間，外場人聲吵雜，廚房內快速爐、抽油煙機轟轟作響，在嘈雜環境下，聽力受損的林坤海與負責點餐人員溝通時，僅靠唇語辨識，在匆忙間常弄錯。

曾有員工因無法與林坤海配合，幾次摩擦後，自行求去，讓林坤海內心相當愧疚。在百貨公司美食街擔任區經理的林坤海妻子劉美莉，看在眼裡相當不捨。

困在無聲世界，林坤海不只工作受挫，親子關係漸漸疏離。劉美莉表示，10多年來，因交談障礙，一開口就得大聲嘶吼，不然就得反覆大聲地說，讓孩子不耐煩，慢慢地沉默相待。

劉美莉指出，丈夫的聽力因病受損一直惡化，去年底聽力檢查，右耳是79分貝，左耳是104分貝，正常聽力範圍應在0至25分貝之間，若超過110分貝，戴助聽器改善聽力的效果是非常有限。另外，雙耳助聽器動輒新台幣10多萬元，負擔沉重。

台中市勞工局長吳威志表示，「職務再設計」協助身心障礙者排除職場障礙，提供就業輔具，是一項穩定就業的服務方案。

吳威志指出，市府會安排輔具廠商宣導說明及課程，且提供林坤海購買助聽器的補助資訊，減輕負擔，另提供多款產品試用管道，協助林坤海選擇最符合職場需求的輔具。

林坤海戴上助聽器的那天，他的女兒剛好到店裡探視，透過藍芽麥克風點餐，「爸爸，來一份人蔘雞」，當女兒久違的聲音清晰地入耳，讓林坤海喜極落淚。劉美莉感嘆地說，太晚知道政府的補助方案。

林坤海今年的生日，子女買了手機送給他，讓他找回失聯多年的朋友；員工透過藍芽麥克風點餐，林坤海不必再讀「唇語菜單」。排除工作、人際關係的障礙，重回有聲世界的林坤海重展笑顏。（編輯：戴光育）1080721

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