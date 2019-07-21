醫師動病人不動 澎湖啟動高知名度醫師駐診

澎湖縣政府提升在地醫療服務品質，推動「高知名度醫師計畫」，三總澎湖分院21日邀請義大醫院骨科名醫杜元坤（中）等21位名醫進駐看診，澎湖縣長賴峰偉（左）等人表達感謝。中央社 108年7月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣政府提升在地醫療服務品質，推動「高知名度醫師計畫」，三總澎湖分院今天邀請義大醫院骨科名醫杜元坤等21位名醫進駐看診，落實「醫師動、病人不動」的醫療目標。

澎湖縣長賴峰偉表示，三總澎湖分院醫療大樓是他先前縣長任內與議長劉陳昭玲等人爭取衛生署補助新台幣7.4億元興建的，今天看到澎湖縣內的三總與衛福部等醫院，全力爭取醫師 到澎湖來服務，已有一定的水準。

澎湖縣政府衛生局為提升澎湖在地醫療服務品質，今年委由三總澎湖分院執行「高知名度醫師計畫」，包括有風濕免疫、心臟內、外科、胸腔內、外科、整型外科、新陳代謝、血液腫瘤、胃腸肝膽、腎臟與眼科等，邀請有義大院長、骨科名醫杜元坤、台中學仕診所王效院長21位名醫進駐醫院，今天起陸續的展開看診等服務，真正達到「醫師動、病人不動」的醫療目標。

三總澎湖分院長張芳維表示，在高知名度醫療團隊進駐後，院方最近完成首名肺癌胸腔外科的手術，未來將引進更先進的醫療器材，大幅提升在地醫療的願景。

自許澎湖是第二個故鄉的杜元坤表示，來澎看診服務已有4年，感謝澎湖縣政府與各公私醫院的協助，加上縣府推動的知名醫師計畫，才有機會來到澎湖，除了落實醫師動、病人不動外，最重要是心靈的感動，讓在地醫療能大幅提升。

今天在三總澎湖分院舉行的在地醫療感恩會外，還首度舉辦「菊島南丁格爾體驗營」活動，吸引了50餘位國高中學子與國防醫學院的志工一起參與，透過實地的急救操作與體驗，期許未來加入護理行列，挹注澎湖醫療照護能量。（編輯：黃世雅）1080721