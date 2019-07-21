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網友PO照指台南淹水 市府報警查假訊息

最新更新：2019/07/21 17:42
一名網友20日下午在臉書發文指出「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，附上的照片中有的是去年舊照，也有高雄淹水照，台南市府表示要追究散布假消息者。（圖取自網友臉書facebook.com）
一名網友20日下午在臉書發文指出「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，附上的照片中有的是去年舊照，也有高雄淹水照，台南市府表示要追究散布假消息者。（圖取自網友臉書facebook.com）

（中央社記者楊思瑞台南21日電）一名網友昨天下午在臉書發文指出「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，並配上4張照片。台南市政府發現照片是去年的，其中一張是高雄淹水照，市長黃偉哲已指示警方追查。

這則貼文引起不少網友熱議，還一度被轉傳到2020韓國瑜總統後援會的粉絲團。今天下午在粉絲團內找不到這則貼文，但在這名網友個人臉書上還看得到，有網友留言批評，還有人留言指稱「你要被告了」。

黃偉哲今天下午表示，有人拿去年8月台鐵新營段積水的照片，甚至是高雄淹水的照片，刻意散布台南淹大水的假消息，已向警察局備案，要求市警局追查。蒐集更多事證後，追究散布假消息者的法律責任。

黃偉哲指出，昨天台南雖然有下雨，但積水最高的地方是東區約5公分，且很快就消退。以假消息「黑」台南，實在很不應該。已要求警方加強蒐集資料，預計在明天採取法律行動，要求散布假消息者負起法律責任。（編輯：翁翠萍）1080721

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