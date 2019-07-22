民眾運動險死 幸獲退休消防員CPR救命

一名男子日前在新北市丹鳳國小運動昏倒險死，幸獲人伸援CPR救命，消防局臉書尋人，找到救人的是自家人，退休消防員吳嘉堂。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）繼過去16歲青少年CPR救回運動昏倒男子，日前再有男子運動昏倒險死，幸獲人伸援CPR救命，消防局臉書尋人，找到救人是自家人，退休消防員吳嘉堂。

過去曾有蔡姓男子晚間9時多在北新國小慢跑運動昏倒，正在北新國小踢球的華夏科大五專部16歲專一生成育中，適時伸援用心肺復甦術（CPR）救回一命，蔡男家人後來透過新北市消防局的臉書網頁尋人，順利找到人並致謝。

消防局的「新北消防發爾麵」臉書網頁晚間再次貼影片尋人，一名施姓男子7月9日晚間9時多在丹鳳國小操場運動因心血管疾病昏倒，當場沒有呼吸心跳。

當時有穿綠背心橙色短褲運動的男子施以CPR，直到救護人員到場接手急救後才將施男從鬼門關前搶救回來。經送輔大醫院急救治療，輔大醫院急診室主任范修平表示，旁觀人的CPR在急救上扮演很重要的角色。

施男病情好轉，直到今天才康復出院，他希望找到當初伸援民眾，對他的救命之恩表達謝意，才透過影片在臉書上尋人。

而這段影片發出沒多久就獲回訊，有人得知救人者應是消防弟兄自家人，也就是台北市消防局退休小隊長吳嘉堂，只是消防局一直連絡到深夜，吳嘉堂都沒有接手機。

消防局表示，將持續連絡並轉達施男的謝意，同時也希望藉鼓勵大家多多學習CPR技巧，未來都可能有機會成為救人一命的英雄。（編輯：張銘坤）1080722