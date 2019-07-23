新竹東風音樂季27日登場 打造音樂饗宴

2019新竹東風音樂祭27日起至8月11日間每週六、日，將在竹市風livehouse登場，23日舉行宣傳記者會，市長林智堅（中右）歡迎民眾造訪。中央社記者郭宣彣攝 108年7月23日

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）新竹市政府舉辦「新竹東風音樂祭」27日登場，市長林智堅今天受訪表示，營造音樂展演空間，為竹市打造音樂饗宴。

林智堅表示，新竹市政府今年辦理「新竹東風音樂祭」，將從7月27日至8月18日止，邀請金曲歌王Leo王，以及入圍今年金曲獎最佳新人的厭世少年等樂團演出，要帶給民眾音樂饗宴。

林智堅指出，今年也辦「東風風神榜創作大賽」，鼓勵音樂人以新竹為主題，創作屬於新竹的音樂，如城隍廟、隆恩圳等著名景點都入歌詞，用音樂一同行銷新竹。

林智堅說，為給青年更好的表演舞台，讓市民欣賞好音樂，市府將原本閒置、已有60年歷史的「空軍工程聯隊禮堂」，改建為「風livehouse」，活化並延續原本禮堂聯誼、展演性質。

林智堅指出，新竹市風livehouse在吸音及隔音均經過專業測試，也為竹市首座專業級中型展演空間，期能提供在地表演團體及獨立音樂優質的展演場地。（編輯：方沛清）1080723