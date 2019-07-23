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枋寮鄉函送樂樂養雞場初審 縣府啟動複審

最新更新：2019/07/23 21:23

（中央社記者王淑芬屏東23日電）就在時代力量立委黃國昌通知明天要會勘「樂樂」等5間養雞場之際，屏東縣政府表示，昨天收到鄉公所初審公文，今天指派農業處等相關單位前往養雞場進行複審會勘。

屏東縣政府農業處表示，昨日收到枋寮鄉公所初審公文，隨即在今天下午指派農業、城鄉、環保、水利及警察等單位前往「樂樂」等養雞場進行複審會勘，就初審結果進行複查。

農業處畜產科指出，初步勘查養雞場有共用圍籬牆等行為，達應合併計算飼養規模，將依水污染防治法、廢棄物清理法，要求業者取得水污染防治許可證（文件）及檢具廢棄物清理計畫書；未依規定辦理者將依環保法規裁罰。

農業處表示，自民國106年起已10度函請枋寮鄉公所就養雞場儘速進行初審，今日複審會勘將按照日前行政院農委會、環保署各項指示做進一步審查認定，依各項法規處置。

對於裁罰相關法令，農業處官員說，包括未依畜牧法第5條第3款規定設置畜禽廢污處理設備、處理廢污或委託代處理廢污，或經檢查其畜禽廢污處理設備未符合畜牧法所定標準，可依畜牧法第39條第1項第2款處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，且依同法第39條第2項規定，後續如經按次處罰3次仍未改善者，將廢止及註銷其畜牧場登記證。

「樂樂」養雞場由屏東縣議員周碧雲夫婦經營，雖是合法養雞場，但是地方長年惡臭，並將矛頭指向是養雞場惹禍。但媒體沒能聯繫上周碧雲，無從了解她的回應。全案引起時代力量立委黃國昌關切，日前更曾為此南下關心，今天也在臉書上發文「屏東縣政府終於睡醒了」，明天下午2時30分將南下會同中央主管機關前往養雞場會勘。（編輯：黃世雅）1080723

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